RAMALLAH, 7 Mart (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanelerinde alıkonulan 27 Gazzelinin hayatını kaybetmesini kınadı.
İbranice yayın yapan "Haaretz" gazetesi Perşembe günü sabah saatlerinde, Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e düzenlediği saldırının ardından tutuklanan 27 esirin Beerşeba ve Kudüs yakınlarındaki kamplarda öldüğünü duyurdu.
Habere göre, İsrail ordusu esirlerin ölüm nedenleri hakkında bilgi vermedi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Xinhua'ya yapılan açıklamada, "Bu suç, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırımın yanı sıra savaş silahı olarak kullanılan zorla kaybetme, yargısız infaz, kasıtlı yıkım ve aç bırakma uygulamalarının bir parçası" denildi.
Yerel kaynaklar ve Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde devam eden kara harekatı sırasında yüzlerce Filistinliyi tutuklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanelerinde ölen 27 Gazzeliyi kınadı - Son Dakika
Apple Watch modelleri için WatchOS 10.4 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile Apple Watch modelleri iOS 17.4 ile gelen bazı özelliklere uyum sağlıyor. Ancak Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 kullanıcılarının en çok beklediği düzeltme hayalet dokunuş hatası. İşte WatchOS 10.4 güncellemesi ve getirdikleri.
Tesla'nın en çok satılan otomobillerinden biri olan Tesla Model 3'ün spor modeli olan Performance'ın özellikleri sızdırıldı. Yeni belgelere göre araç, 412 Hp gücünde yeni bir motorla donatılmış durumda. Ayrıca aracın önünde bulunan motorun gücü ise 211 Hp olarak korunuyor. Bu sızdırılan bilgilerin doğruluğu henüz kesinleşmedi.
İstanbul'da İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. ve FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis bulunuyor. Operasyonda, bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüphelilerin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti ve gençlerin teknoloji üretimine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını da açıkladı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi.
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulunarak proje tanıtım toplantısına katıldı. Vural, partililerle buluştuğu Karabük İl Başkanlığı'nda hür ve müstakil siyaset anlayışıyla hizmete talip olduklarını belirtti. Daha sonra esnafı ziyaret eden Vural, İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe'nin proje tanıtım toplantısında destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?