Filistin Dışişleri'nden Litvanya'ya Tanıma Çağrısı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri'nden Litvanya'ya Tanıma Çağrısı

Filistin Dışişleri\'nden Litvanya\'ya Tanıma Çağrısı
17.06.2026 16:59
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Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, Litvanya'yı Filistin Devleti'ni tanımaya davet etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Litvanya'yı Filistin Devleti'ni tanımaya çağırırken, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlalleri durdurması için daha somut adımlar atmasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağabekyan, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Görüşmede Ağabekyan, Litvanya'nın Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümüne ve Filistin meselesinin barışçıl çözümüne ilişkin "New York Bildirisi"nin kabulüne ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik uluslararası çabalara verdiği desteğe işaret ederek, Vilnius yönetimini Filistin Devleti'ni tanımaya davet etti.

Filistin Devleti'nin tanınmasının iki devletli çözümün korunması ve adil, kalıcı bir barışın sağlanması açısından önemli bir adım olacağını vurgulayan Ağabekyan, Litvanya'nın Filistin halkına sunduğu siyasi, insani ve kalkınma alanlarındaki destekten dolayı teşekkür etti.

Ağabekyan ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) verilen destek ile Filistin kurumlarının güçlendirilmesine yönelik katkıların önemine dikkati çekti.

AB'nin İsrail üzerinde baskı kurmak amacıyla daha somut ve etkili adımlar atması gerektiğini belirten Ağabekyan, uluslararası hukukun ihlallerinin durdurulmasının, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm perspektifinin korunmasının önemini vurguladı.

Bölgede güvenlik, istikrar ve kalıcı barışın ancak İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağını ifade eden Ağabekyan, uluslararası toplumun bu yöndeki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Budrys ise ülkesinin sahadaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim faaliyetlerini genişletmesine karşı olduklarını ifade etti.

Budrys, Litvanya'nın iki devletli çözüme bağlılığını yineleyerek, Filistin ile AB arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini desteklediklerini ve bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Öte yandan Budrys, Ramallah ziyareti kapsamında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile de görüştü.

Görüşmede Mustafa, İsrail'in vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesi ve hareket ile çalışma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle Filistin ekonomisinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30 küçüldüğünü belirtti.

Söz konusu uygulamaların işsizlik oranlarını da benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığını ifade eden Mustafa, Filistin ekonomisinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Temmuz 2025'te düzenlenen Filistin meselesinin barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin uluslararası konferansın ardından yayımlanan "New York Bildirisi"nde ise bu hedefe ulaşılması için belirli bir takvime bağlı somut adımlar atılması konusunda mutabakata varılmıştı.

Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında New York'ta gerçekleştirilen konferansa Filistin katılırken, ABD katılmamıştı.

Bildiriye imza atan ülkeler, bağımsız, egemen, ekonomik açıdan sürdürülebilir ve demokratik bir Filistin Devleti'nin en kısa sürede kurulmasına yönelik pratik adımlar atma taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri'nden Litvanya'ya Tanıma Çağrısı - Son Dakika

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