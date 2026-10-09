Filistin'e Destek Platformu, Gazze'de ölen çocuklar için Üsküdar'da program yapacak

Filistin'e Destek Platformu, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için Üsküdar'da "Toprağın Altındaki Çocuklar" programını düzenleyecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de 3 yıldır devam eden saldırıların en ağır bedelini çocuklar ödüyor.

Hayatını kaybeden çocukların sayısı 21 bin 500'ü aşarken 650 bin çocuk ise açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında yaşıyor.

Gazze'de, bir yaşından küçük 40 bin bebeğin açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan çocukların da 5 bin 200'ü aştığı ifade ediliyor.

Gazze'deki okulların yüzde 100'ü maddi hasar görürken 620 bini aşkın öğrenci eğitimden mahrum kaldı, toplam 20 bin 51 öğrenci hayatını kaybetti.

Gazze'de bulunan okul binalarının yüzde 97'sinin yeniden inşa edilmesi veya kapsamlı onarımdan geçirilmesi gerekiyor.

Filistin'e Destek Platformunca "Toprağın Altındaki Çocuklar" programında, Gazze'de çocukların yaşadığı insani yıkım ve geleceğe uzanan ağır sonuçlar gündeme taşınacak.

Üsküdar Marmaray İstasyonu Hakimiyeti Milliye Çıkışı'nda yarın saat 11.00'de yapılacak programla çocukların yaşam hakkını, eğitimini ve geleceğini savunmak, yaşananları unutturmamak hedefleniyor.