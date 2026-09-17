Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki gazeteci sayısının 39'a çıktığını duyurdu - Son Dakika
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki gazeteci sayısının 39'a çıktığını duyurdu

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Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinli gazetecilerin sayısının 39'a ulaştığını, son 24 saatte bir kadın ve bir erkek gazetecinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada halen tutuklu 5 kadın gazeteci bulunduğu, Büşra et-Tavil'in Ramle Hapishanesi'nin tecrit bölümüne nakledildiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinli gazetecilerin sayısının 39'a ulaştığını, son 24 saatte bir kadın ve bir erkek gazetecinin gözaltına alındığını bildirdi.

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli kadın ve erkek gazetecileri "tutuklama, takip, idari tutukluluk ve tecrit yoluyla hedef almayı, gazetecilik faaliyetlerini yürütmelerine yönelik kısıtlamaların yanı sıra baskıyı artırdığı" belirtildi.

Açıklamada, Ramallah kentinden gazeteci Ala er-Rimavi'nin bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazetecilerin sayısının 39'a yükseldiği ifade edildi.

"Filistinli kadın gazetecilerin hedef alınmasına" da dikkat çekilerek halen tutuklu bulunan kadın gazeteci sayısının 5 olduğu belirtilen açıklamada, Filistinli kadın gazeteci Büşra et-Tavil'in kısa süre önce İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nden İsrail'in merkezindeki Ramle Hapishanesi'nin tecrit bölümüne nakledildiği, "bugüne kadar tutukluluk koşulları hakkında bilgi bulunmadığı" aktarıldı.

Esirler Cemiyeti, gazetecileri hedef alan uygulamaların "tutuklamayla sınırlı olmayan sürekli bir politika bütünü" oluşturduğunu, bunun tecrit, kötü muamele, işkence, ağır tutukluluk koşulları, tedaviden mahrum bırakma ve gazetecilik faaliyetlerini yürüttükleri sırada hedef alınmayı da kapsadığını vurguladı.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinli gazetecileri koruma, gazetecilik faaliyetlerini yürütme haklarını güvence altına alma ve gazetecilere yönelik tutuklama, takip ve tecrit uygulamalarının durdurulması için çalışma çağrısı yapıldı.

Batı Şeria'da baskın ve tutuklamalar sürüyor

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin günlük baskınlarında Filistinlilerin tutuklanması ve evlerinin aranmasının sürdüğü belirtilen açıklamada, yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimcinin Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik saldırılarının da arttığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırıları kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve tutuklanması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi, Filistinlilerin yerinden edilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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