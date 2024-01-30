Filistin, ABD ve Avrupa\'nın tanıma kararını önemli bir test olarak değerlendiriyor

Filistin hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanımalarının "iki devletli çözüm" seçeneğine yaklaşımlarının ciddiyeti bakımında önemli bir test olacağını belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin arasında iki devletli çözüme uluslararası ilginin artması memnuniyetle karşılandı.
İki devletli çözümün, çekişmenin sona ermesi ve Orta Doğu'da güvenlik ile istikrarın sağlanması için stratejik bir ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ve Avrupa ülkelerinin özellikle bu dönemde Filistin devletini tanımalarının iki devletli çözüme ilgilerinin ciddiyeti bakımından önemli bir test olacağına dikkat çekildi.
Açıklamada, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi çabalarının savaşın durdurulması ve Filistin halkının korumaya alınması için İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı anlamına geleceğine işaret edildi.
İsrail'de aşırı sağcı kesimin iki devletli çözümü sürekli veto ederek barış yerine savaş ve şiddetten yana durduklarına işaret edilen açıklamada, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözümü İsrail pazarlıklarından kurtaracağı belirtildi.
Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı David Cameron, dün akşam başkent Londra'da Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katıldığı Muhafazakar Parti'nin Orta Doğu Konseyi'nin düzenlediği resepsiyonda İsrail-Filistin meselesine ilişkin konuşmuştu.
Orta Doğu'da barışı teşvik için "iki devletli çözüme doğru ilerleme sağlanması" gerektiğini belirten Cameron, "Bu gerçekleştiğinde, müttefiklerimiz ile Birleşmiş Milletler (BM) dahil bir Filistin devletinin tanınması konusunu ele alacağız. Bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olacak şeylerden biri de bu olabilir." diye konuşmuştu.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü. Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuk tanımazlığa ve kuralsızlaşmaya dikkat çekerek ülke adına endişe duyduğunu belirtti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Filistin, ABD ve Avrupa'nın tanıma kararını önemli bir test olarak değerlendiriyor - Son Dakika
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