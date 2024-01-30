Filistin, ABD ve Avrupa\'nın tanıma kararını önemli bir test olarak değerlendiriyor

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Filistin hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanımalarının "iki devletli çözüm" seçeneğine yaklaşımlarının ciddiyeti bakımında önemli bir test olacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin arasında iki devletli çözüme uluslararası ilginin artması memnuniyetle karşılandı.

İki devletli çözümün, çekişmenin sona ermesi ve Orta Doğu'da güvenlik ile istikrarın sağlanması için stratejik bir ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ve Avrupa ülkelerinin özellikle bu dönemde Filistin devletini tanımalarının iki devletli çözüme ilgilerinin ciddiyeti bakımından önemli bir test olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi çabalarının savaşın durdurulması ve Filistin halkının korumaya alınması için İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı anlamına geleceğine işaret edildi.

İsrail'de aşırı sağcı kesimin iki devletli çözümü sürekli veto ederek barış yerine savaş ve şiddetten yana durduklarına işaret edilen açıklamada, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözümü İsrail pazarlıklarından kurtaracağı belirtildi.

Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı David Cameron, dün akşam başkent Londra'da Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katıldığı Muhafazakar Parti'nin Orta Doğu Konseyi'nin düzenlediği resepsiyonda İsrail-Filistin meselesine ilişkin konuşmuştu.

Orta Doğu'da barışı teşvik için "iki devletli çözüme doğru ilerleme sağlanması" gerektiğini belirten Cameron, "Bu gerçekleştiğinde, müttefiklerimiz ile Birleşmiş Milletler (BM) dahil bir Filistin devletinin tanınması konusunu ele alacağız. Bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olacak şeylerden biri de bu olabilir." diye konuşmuştu.