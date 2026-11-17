Filistin hükümeti, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir hafta içinde 138 köy, belde ve yerleşim bölgesini hedef alan 539 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hükümetin haftalık toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ve temel ihtiyaçların girişini engellemeyi sürdürmesinin, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin açlık ve gıda güvensizliğini daha da derinleştirdiği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri, özel mülkleri, toprakları ve tarım arazilerini hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir haftada Batı Şeria'da 138 köy, belde ve yerleşim bölgesini hedef alan 539 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, saldırıların durdurulması ve faillerin hesap vermesi için somut adımlar atma ve Filistin halkına koruma sağlama çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.