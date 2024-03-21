Filistinli aşçılar Ramazan ayında hayır amacıyla yemek dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli aşçılar Ramazan ayında hayır amacıyla yemek dağıtacak

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Filistinli aşçılar, Ramazan ayında hayır amacıyla dağıtılacak yemekleri hazırlamaya başladı. 20 Mart 2024 tarihinde çekilen bir fotoğrafta, aşçılar yemekleri hazırlarken görülüyor.

21.03.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El-Halil, 21 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinde Ramazan ayında hayır amacıyla dağıtılacak yemekleri hazırlayan Filistinli aşçılar, 20 Mart 2024. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, 21 Mart, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli aşçılar Ramazan ayında hayır amacıyla yemek dağıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırklareli Ticaret Borsası ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından Nevruz Bayramı Mesajı
    14:56 Kırklareli Ticaret Borsası ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından Nevruz Bayramı Mesajı

    Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Nevruz Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Altıntel ve Ilık, mesajlarında nevruzun barış, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, bu özel günün ülkede kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirmesini temenni etti.

  • Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi taş ocağında hayatını kaybetti
    14:54 Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi taş ocağında hayatını kaybetti

    Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen kazada, Şahmeran Karaca (46) kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaca, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Elazığ Belediyesi Ramazan programlarına ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu
    14:53 Elazığ Belediyesi Ramazan programlarına ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu

    Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin 10. gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil söyleşi programına konuk oldu. Programa öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  • Çerkezköy'de Hızlı Tren Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor
    14:52 Çerkezköy'de Hızlı Tren Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi toprak altında kaldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çerkezköy Kaymakamı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

  • Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni açtı
    14:52 Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni açtı

    Akşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Salih Akkaya, kütüphanenin çocukların zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarlandığını belirtti. Ayrıca, kütüphanenin özellikle 4-10 yaş grubu anaokulu ve ilkokul öğrencileri için özel bir mekan olduğunu vurguladı. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da açılışta konuşma yaptı ve kütüphanenin açılışını dua ederek gerçekleştirdi.

  • Nevruz Bayramı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta Kutlandı
    14:52 Nevruz Bayramı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta Kutlandı

    Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Nevruz Bayramı'nın baharın gelişini müjdelediğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da nevruzun birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı. Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Makas, yeni bir bahara hep beraber başladıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Türk devletlerinin bayrakları açıldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait salonda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

  • TCMB Faiz Artırımı Sonrası Piyasalarda Oynaklık Arttı
    14:51 TCMB Faiz Artırımı Sonrası Piyasalarda Oynaklık Arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı. Karar metnindeki, 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.' ifadesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu. TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu. Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.

  • Çorum ve Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
    14:49 Çorum ve Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

    Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçeleri ile Bayat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı. Oğuzlar'da güzel görüntüler oluşturan kar, Mecitözü'nde ise hayatı zorlaştırdı. Çorum Valiliği çiftçileri zirai dona karşı uyardı. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.


14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
14:49 Baltimore’da Terk Edilmiş Evler 1 Dolardan Satılacak Baltimore'da Terk Edilmiş Evler 1 Dolardan Satılacak
14:35 Ceyda Düvenci’nin yeni sevgilisi Güçlü Mete’nin eski eşi ortaya çıktı Ceyda Düvenci'nin yeni sevgilisi Güçlü Mete'nin eski eşi ortaya çıktı
13:51 ’1 alana 1 bedava’ kampanyası rafları boşalttırdı '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı
13:34 Cezaevi nakil aracı devrildi: 1’i ağır 11 yaralı Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
13:22 Diyarbakır’da PKK simgesi kıyafetlerle nevruz etkinliğine katılan 7 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da PKK simgesi kıyafetlerle nevruz etkinliğine katılan 7 kişi gözaltına alındı
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:39 Trabzon Barosu’na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 14:56:51. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli aşçılar Ramazan ayında hayır amacıyla yemek dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement