Filistin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya demir bariyer yerleştirmesini kınadı

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Filistin, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına demir bariyer yerleştirmesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in İsrail'in, Doğu Kudüs genel önlemleri ve Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği kısıtlamaları kınadığı aktarıldı.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurması ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmesi kınanarak, bu adımın Mescid-i Aksa'nın tarihi, hukuki ve siyasi statüsünü ihlal ettiği ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın idaresi ve buraya girişlerden Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin mesul olduğu, Mescid-i Aksa'ya saldırı ve ihlallerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki adımının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın, "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirmişti.

İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savunmuştu.