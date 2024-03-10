Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu İsrail işgaline karşı direnişi destekliyor

Güncel

Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu, kabilelerin Filistin'de herhangi bir siyasi sistemin alternatifi değil, ulusal oluşumlardan biri olduklarını belirterek, İsrail işgaline karşı iç cephenin korunması için direnişi desteklediklerini açıkladı.

Topluluk yaptığı yazılı açıklamada, ulusal birliğin, Filistin halkının varlığını, vatanı ve halkın direnişini koruyacak tek yol olduğunu duyurdu.

Açıklamada, başkanlık ve yasama seçimlerinin icrası için ulusal kurumlar aracılığıyla ulusal karar süreçlerinde katılımın güçlendirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Kabile ve aşiretlerin Filistin toplum mozaiğinin bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kabilelerin Filistin'de herhangi bir siyasi sistemin alternatifi değil, ulusal oluşumlardan biri olduğu vurgulandı.

İsrail işgaline karşı iç cephenin korunması için direnişi desteklediklerini açıklayan Topluluk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Köy dernekleri sistemini yeniden canlandırmak veya gaspçı işgalciye hizmet eden kabilecilik uyanışları kurmak gibi oluşumlar oluşturarak Siyonist düşmanla alışverişte bulunmak yasaktır ve buna katılan herkes Siyonist işgalci muamelesi görecektir."

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının yönetimi konusunun Filistinlilerin bir hakkı ve iç meselesi olduğu ve hiç kimsenin buna müdahalesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Ayrıca Topluluk, tüm dünyaya Filistin halkına destek olmaları için çağrıda bulundu.

Bir sivil toplum örgütü olarak Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu, işgal altındaki Filistin toprakları ve çeşitli bölgelere göç etmiş olan Filistinlilerin temsilcilerinden oluşan bir halk grubu olarak çeşitli zamanlarda yaptıkları açıklamalarla kanaatlerini dile getiriyor.

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, X platformundan yaptığı açıklamada, "Uluslararası taraflar, İsrail'in yönlendirmesiyle savaş sonrasında Gazze'nin yönetimine ilişkin imkanların araştırılması amacıyla Gazze Şeridi'ndeki aşiretler ve muhtarlarla 12 toplantı düzenledi" ifadeleri yer aldı.

Sevabite, bu konuda kendilerine teklif gelen ailelerin tümünün, Filistin'i içerden vurmayı hedefleyen işgal güçlerinin bu planlarını reddettiğini kaydetti.