Filistin Kiliseleri: İsrail Müslümanların ve Hristiyanların dini münasebetlerini bozuyor - Son Dakika
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Filistin Kiliseleri: İsrail Müslümanların ve Hristiyanların dini münasebetlerini bozuyor

Filistin Kiliseler Yüksek Başkanlık Komitesi, İsrail'in Müslümanların ve Hristiyanların dini günlerini bozmaya çalıştığını ve Ramazan Bayramı'nı hüzne dönüştürdüğünü belirtti. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya erişimi engellediği ve Filistinli Hristiyanların Paskalya Yortusu kutlamalarını engellediği ifade edildi. Açıklamada, uluslararası toplumun zalimi yargılama veya mazlumu koruma konusunda adım atmadığına dikkat çekildi.

09.04.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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Filistin Kiliseler Yüksek Başkanlık Komitesi, İsrail'in sürekli olarak Müslümanların ve Hristiyanların dini münasebetlerini bozmaya çalıştığını, Ramazan Bayramını da hüzne dönüştürdüğünü belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Kiliseler Yüksek Başkanlık Komitesinden yapılan açıklamada, "İşgal devleti, Filistin'de uzun yıllardan beri sürdürdüğü terörü kapsamında Müslümanların ve Hristiyanların dini günlerini bozmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in binlerce Filistinli Müslüman'ı işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'dan mahrum bıraktığı vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin aynı şekilde Filistinli Hristiyanların da Paskalya Yortusu kutlamalarını engellediği belirtildi.

İsrail'in Filistin'de zulmü bu şekilde sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, uluslararası sistemin de mazlumu koruma veya zalimi yargılama yönünde herhangi bir adım atmadığına dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin Filistin'de ve özellikle de Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı'nı acı ve hüzne dönüştürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, Gazze'yi cehenneme dönüştürmesiyle halkımızı bayram sevincinden mahrum bıraktı. Tüm bunlar, insanlığını yitirmiş dünyanın güçlü güçlerinin utanç verici sessizliğinin gözleri önünde oldu."

İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Hristiyanlara yönelik saldırıları son yıllarda arttı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Kiliseleri: İsrail Müslümanların ve Hristiyanların dini münasebetlerini bozuyor - Son Dakika

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