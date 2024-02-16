Filistin Kızılayı, İsrail kuşatmasında doğum yapan anne ve bebeği kurtardı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, İsrail kuşatmasında doğum yapan anne ve bebeği kurtardı

Filistin Kızılayı, İsrail kuşatmasında doğum yapan anne ve bebeği kurtardı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki Emel Hastanesi'nde, İsrail kuşatması nedeniyle yetersiz imkanlara rağmen, doğum yapan bir anne ve bebeği kurtarmayı başardı. İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu hastanede sağlık personeli, acil sezaryen yaparak bebeği dünyaya getirdi. Yeterli kan ünitesi ve anestezi teknisyeni olmamasına rağmen, bebeğin kalp atışlarında düşüş yaşanması üzerine anne ve bebeği başarılı bir operasyonla kurtarıldı. İsrail ordusu, Han Yunus'taki hastane ile Filistin Kızılayı merkezi ve Emel Hastanesi'ni uzun süredir kuşatma altında tutuyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

16.02.2024 23:49
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Emel Hastanesinin, İsrail kuşatması nedeniyle yetersiz imkanlara rağmen, doğum yapan bir anne ve bebeği kurtarmayı başardığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesindeki sağlık personeli, aniden doğum ağrısı hisseden hamile bir kadına acil sezaryen yapmayı başardı." denildi.

Açıklamada, yeterli kan ünitesi ve İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu için, anestezi teknisyeninin olmamasına rağmen, bebeğin kalp atışlarında keskin bir düşüş yaşanması üzerine hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin başarılı bir operasyonla kurtarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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