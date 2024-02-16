Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Emel Hastanesinin, İsrail kuşatması nedeniyle yetersiz imkanlara rağmen, doğum yapan bir anne ve bebeği kurtarmayı başardığını duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesindeki sağlık personeli, aniden doğum ağrısı hisseden hamile bir kadına acil sezaryen yapmayı başardı." denildi.
Açıklamada, yeterli kan ünitesi ve İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu için, anestezi teknisyeninin olmamasına rağmen, bebeğin kalp atışlarında keskin bir düşüş yaşanması üzerine hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin başarılı bir operasyonla kurtarıldığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Filistin Kızılayı, İsrail kuşatmasında doğum yapan anne ve bebeği kurtardı - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağı toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, aralarında Kanadalı yöneticinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyla ilgili göreve iade kararı vermesi sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 387 isim hakkında inceleme başlattı.
New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada eski ABD Başkanı Donald Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası kesildi. Trump, mahkeme kararına itiraz etme hakkını kullanabileceği belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 3'üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri, 2024-2029 Vizyon Toplantısı'nda açıkladı. Şahin, Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en sert muhalefet eden ve tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Almanya'da 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Yulia Navalni, ölüm haberinin doğrulanması halinde Putin ve yakın çevresinin bunun sonucuna katlanacağını söyledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, ''Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı'' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Sizin düşünceleriniz neler ?