Filistin Kızılayı'na göre Batı Şeria baskınlarında 15 yaşındaki çocuk ve 5 kişi yaralandı

Filistin Kızılayı'na göre Batı Şeria baskınlarında 15 yaşındaki çocuk ve 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayı'na göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerine baskın düzenledi. Tulkerim'de 15 yaşındaki çocuk plastik mermiyle yaralanırken, Nablus'un Beyt İmrin kasabasında 4, Sebastiyya kasabasında 1 Filistinli darbedilerek yaralandı.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 1 çocuğun plastik mermiyle, 5 kişinin ise darbedilerek yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ile Tulkerim kentlerine baskın düzenledi.
Tulkerim'in orta kesimindeki baskında 15 yaşındaki bir çocuk plastik mermiyle yaralanırken, Nablus'un Beyt İmrin kasabasında 4, Sebastiyya kasabasında ise 1 Filistinli İsrail askerleri tarafından darbedildi.
Kaynak: AA
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