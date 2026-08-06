Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Gaziantep'e ulaştı.

Bugün sabah namazı sonrası Adana'dan yola çıkan konvoy, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği programların ardından Gaziantep'e ulaştı.

Konvoy, Gaziantepli vatandaşlar ve STK'ler tarafından kent girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte coşkuyla karşılandı.

Burada "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları eşliğinde toplanan kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra akşam düzenlenecek miting için tekrar yola çıktı.