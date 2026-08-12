Filistin Konvoyu\'na Şırnak\'tan Destek

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na Şırnak'ta destek açıklaması yapıldı.

Şırnak Şehri Nuh Platformu üyeleri, Filistin Konvoyu'na destek için Habur Sınır Kapısı önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına açıklama yapan TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Mesut Atille, konvoyun Irak sınırında bekletilmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırıma karşı yola çıkan özgürlük konvoyunun engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Ablukayı kaldırın. İslam coğrafyasındaki tüm vicdan sahibi halkları ses yükseltmeye davet ediyoruz."

Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından Filistin Konvoyu'ndakilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.