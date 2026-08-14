Filistin Konvoyu\'na Üsküdar\'dan Destek

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na Üsküdar'da destek açıklaması yapıldı.

Muştu Gençlik Derneği tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlar, Üsküdar Meydanı'ndaki 3. Ahmet Çeşmesi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları açarak Filistin'e destek sloganları attı.

Dernek adına konuşan Hasan Habib Şeyda, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan konvoyun İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndaki bekleyişine ilişkin ilgili makamlarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sürecin sükunet ve basiret içinde sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Şeyda, "Bizim talebimiz gerilim değil çözümdür. Filistin Konvoyu'nun talebi ayrıcalık değildir. Talep edilen şey, bir imtiyaz değildir. Talep edilen şey, sivil bir girişimin hukuk içerisinde yoluna devam edebilmesidir." dedi.

Şeyda, "Meseleye gerilimle değil hukukla ve diplomasiyle çözüm aranmaktadır. Yüksek sıcaklık ve uzun bekleyişler, hakikati savunma iradesini zayıflatmamıştır. Bizler, kardeşlerimizin yanındayız. Bu yolculuğun takipçisiyiz. Bu iradenin destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Filistin Konvoyu'nun yalnız olmadığını vurgulayan Şeyda, "Görüşmeleri sonuçlandırın. Bu barışçıl girişimin önünü açın. Filistin Konvoyu'nun yoluna devam etmesine izin verin." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından Filistin'e destek sloganları atarak dağıldı.