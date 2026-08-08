Filistin Konvoyu Şanlıurfa'da: Binlerce Aktivisten Gazze'ye Destek - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Şanlıurfa'da: Binlerce Aktivisten Gazze'ye Destek

Filistin Konvoyu Şanlıurfa\'da: Binlerce Aktivisten Gazze\'ye Destek
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Şanlıurfa'da 500'den fazla aktivistle miting yaptı.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" aktivistleri Şanlıurfa'da miting düzenledi.

Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge, konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist, bazı STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

"Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Küresel işgale küresel isyan" sloganları atan grup, Türk ve Filistin bayrakları sallayarak tekbir getirdi.

Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, mitingde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın 15. durakları olduğunu, 3 bin kilometrenin üzerinde yol katettiklerini söyledi.

Konvoya daha fazla destek olunması gerektiğini belirten Durmaz, "15 gündür yoldayız, önümüzde zor güzergahlar bizi bekliyor. Bu konvoy sizin, vicdan sahiplerinin, 'kardeşimin evi yanarken komşusunun evine ateş düşmüşken yerimizde oturamayız' diyenlerin konvoyudur. Bu sebeple önümüzdeki günlerde daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da konvoya destek konuşması yaptı.

Çeşitli ülkelerden konvoya katılan yabancı uyruklu aktivistlerin düşüncelerini katılımcılarla paylaşmasının ardından miting sona erdi.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Şanlıurfa'da: Binlerce Aktivisten Gazze'ye Destek - Son Dakika

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