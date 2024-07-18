Filistin, Refah Sınır Kapısının Geçici Açılmasını Reddetti

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Filistinli bir yetkilinin isminin açıklanmaması koşuluyla Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Filistin, Refah sınır kapısının geçici olarak yeniden açılmasına yönelik İsrail-ABD önerisini reddederek İsrail'in çekilmesi ve Filistin egemenliğinin kurulması çağrısı yaptı.

ANONS (Türkçe): Yapay Zeka:

Bir resmi kaynağın Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği bilgiye göre Filistin, Refah sınır kapısını geçici olarak yeniden açma önerisini reddetti. Bunun yerine İsrail'in geri çekilmesini ve Filistin egemenliğinin kurulmasını istedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)