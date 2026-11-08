Filistin Sağlık Bakanı, 1 milyar 300 milyon dolarlık borcu sağlığa tehdit olarak gördü

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, bakanlığının borcunun 1 milyar 300 milyon doları aştığını belirterek, bu durumun artan tıbbi ve insani ihtiyaçların karşılanmasını tehdit ettiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 3. Arap Çin Sağlık İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşma yapan Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan'ın açıklamasını aktardı.

Ebu Ramazan, İsrail'in Filistin vergi fonlarını alıkoymaya devam etmesinin mali krizi derinleştirdiğine, hükümetin ve Sağlık Bakanlığının yükümlülüklerini yerine getirme ile hizmetlerin devamlılığını sağlama kapasitesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Artan tıbbi ve insani ihtiyaçlarla birlikte Filistin yönetiminin bir mali kriz içerisinde olduğunu ifade eden Ebu Ramazan, "1 milyar 300 milyon doları aşan borcumuz sağlık hizmetlerini tehdit ediyor." diye konuştu.

Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve işgalinin hastaneleri, sağlık merkezlerini ve altyapıyı etkileyen geniş çaplı yıkıma yol açtığını hatırlatarak, bölge halkının "tarihinin en şiddetli insani ve sağlık krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu" vurguladı.

Gazze'deki sağlık sisteminin insani ve operasyonel anlamda zor durumda olduğunu kaydeden Ebu Ramazan, bölgede tıbbi malzeme, ekipman ve yakıt konusunda yaşanan krizi işaret etti.

Ebu Ramazan, sağlık sektörünün siyasi veya ekonomik koşullara rehin tutulamayacak temel bir insan hakkı olduğunun altını çizerek, Filistin'de sağlık hakkının korunmasının sadece Filistinlilerin sorumluluğu olmadığını, uluslararası toplumun da insanlık imtihanı verdiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini geçti.