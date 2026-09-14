Filistin Seçim Kurulu, saldırılara rağmen Gazze'de 100'den fazla oy merkezi kurmaya

Filistin Merkez Seçim Kurulu Gazze Bölge Direktörü Cemil el-Halidi, İsrail'in saldırıları ve yarattığı engellere rağmen 28 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerine hazır olduklarını belirterek, Gazze'de 100 oy kullanma merkezinin hazırlanacağını bildirdi.

Halidi, Seçim Kurulunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerle düzenlediği toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevcut engellere rağmen seçimleri gerçekleştirmek için lojistik ve teknik olarak hazırız." dedi.

Seçim sürecinin hiçbir istisna olmaksızın üç Filistin bölgesini (Gazze Şeridi, Batı Şeria, Doğu Kudüs) de kapsayacağını vurgulayan Halidi, "Seçimlerin üç Filistin bölgesinde birden yapılması yönünde siyasi bir karar var." ifadesini kullandı.

Siyasi liderliğin, Filistinli grupların ve Seçim Kurulunun, seçim sürecini açıklanan takvime uygun olarak tamamlama kararlılığına dikkati çeken Halidi, adaylık başvurularının yakında 12 gün süreyle kabul edilmeye başlanacağını belirtti.

Halidi, Gazze Şeridi'yle ilgili başvurular için orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde, Batı Şeria için ise el-Bire kentinde birer merkez açacaklarını ifade etti.

Hazırlıklar kapsamında Gazze'de 100'den fazla oy kullanma merkezi kurulacağını duyuran Halidi, Filistin toprakları genelindeki toplam sandık merkezinin ise 800'ü aşacağını kaydetti.

Halidi, mevcudun "Nüfus Kayıt Sistemi" esas alınarak yürütüleceğini ve Gazze'deki seçmen sayısının 1 milyonu aşmasının beklendiğini aktardı.

Öne çıkan engeller ve alternatif çözümler

Karşılaşılan zorluklara da değinen Halidi, "Engeller çok ancak kurul, oy sandıkları, pusulalar ve seçim mürekkebi gibi seçim malzemelerine ilişkin alternatifler hazırladı." dedi.

Seçimlerin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla bazı malzemelerin Gazze Şeridi içinde üretilmesinin planlandığını belirten Halidi, tüm siyasi gruplar ve taraflarla büyük bir işbirliği olduğunu, bunun da sürecin başarıyla tamamlanacağı yönündeki inancı güçlendirdiğini dile getirdi.

Yerinden edilenlerin durumu

Gazze Şeridi'ndeki saha şartlarına ilişkin ise Halidi, yerinden edilenlerin sığındığı bölgelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve oy kullanma merkezlerini seçmenlerin kolayca ulaşabileceği noktalarda belirlediklerini ifade etti.

Öte yandan gazeteci Ula Ebu Muammer de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yaklaşık 20 yıldır seçimlerden uzak kaldığını hatırlatarak, 90'lar kuşağı olarak ilk kez tam anlamıyla bir seçim tecrübesi yaşayacaklarını söyledi.

Toplantının seçim sürecinin takibi ve basın mensuplarının akreditasyonu açısından faydalı olduğunu vurgulayan Ebu Muammer, sürecin şeffaf ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, işgal altındaki Doğu Kudüs, İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde milletvekili seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu, 2006 yılından bu yana düzenlenecek ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 174 binden fazlasını yaraladı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti.

Öte yandna İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.