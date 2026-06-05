Filistin Sözlüğü Yayınlandı - Son Dakika
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Filistin Sözlüğü Yayınlandı

05.06.2026 11:46
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AA, 1860 sayfadan oluşan Filistin Sözlüğü'nü 273 akademisyenle hazırladı. Kapsamlı bir kaynak.

Anadolu Ajansı (AA), 1860 sayfadan oluşan Filistin Sözlüğü kitabı hazırladı.

AA Yayınları Müdürlüğü ile farklı bilim alanlarından 273 akademisyen ve araştırmacı tarafından hazırlanan Filistin Sözlüğü, iki yıllık bir emeğin ürünü olarak okuyucularla buluşacak.

Kitapta, 630 madde ve 700'ün üzerinde gönderme yer alırken, okuma kılavuzları, maddeler arası ilişkilendirme, okuma önerileri ile kullanıcı dostu bir yaklaşım sunuluyor. Her düzeyden okuyucuya hitap ederek okuma gruplarına yol göstermeyi amaçlayan ve araştırmacıların işini kolaylaştırmayı hedefleyen kitap, Filistin'e dair temel sorulara yanıt arayan okurlara, cevaplarını da alfabetik bir düzende sunuyor.

Literatüre anlaşılır bir kılavuz kazandırmak ve olabildiğince çok kişiye ulaşmayı amaçlayan eser, alandaki bilgi kirliliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak, belli amaçlar için kullanıma sokulan çarpıtılmış kavramları yapıbozumuna uğratacak, kavramların yerli yerinde kullanımını zengin bir konu yelpazesinde örneklendirecek, etik değerlere sadık kalarak kamuoyundaki farkındalığı artıracak, tarihsel ve güncel meselelere dair doğru bilgilere ulaşmak için bir referans kaynak teşkil edecek, tarihsel ve güncel olay veya kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyacak ve konu hakkında yapılan araştırmalara doğru yöntemle yaklaşmak isteyenler için bir baş ucu kaynağı olacak.

Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları yer alıyor

Filistin Sözlüğü kitabı, yalnızca temel kavramları açıklamakla kalmayıp, okurun Filistin'i tüm boyutlarıyla anlamasına olanak tanıyan sistematik bir bilgi haritası sağlıyor. Klasik sözlük anlayışının ötesine geçen eser, hukuktan ekonomiye, kültürden sanata 15 farklı editörlük alanında, her biri akademik makale titizliğiyle hazırlanmış 630 maddeden oluşuyor.

Tarihi olaylardan önemli isimlere, hukuki kavramlardan kültürel eserlere geniş bir yelpazeyi kapsayan Sözlük, Filistin meselesini tarihsel ve kavramsal çerçevede ele alarak, okurun Filistin'i farklı yönleriyle anlamasını sağlayacak bir bakış açısı sunuyor.

Eserde, Siyonist propaganda nedeniyle çarpıtılarak anlatılan ya da örtbas edilen tarihi olaylar, kaynaklara dayandırılarak doğru şekilde anlatılıyor. Disiplinler arası ve bütüncül bir bakışla ele alınan maddeler, özenle birbirine bağlanıyor. Kısa birer makale gibi kaleme alınan her maddede, verilen bilgiler referanslara dayandırılıyor ve maddelerin sonunda kaynakça yer alıyor.

Eserde her bir maddenin Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları da yer alıyor.

Web sayfası da hazırlanacak

Filistin Sözlüğü, daha önce Kanıt, Tanık, Sanık'tan oluşan "Gazze Trilogy" ile bu konudaki tavrını ortaya koyan AA'nın sorumlu habercilik anlayışının bir ürünü olma niteliğini taşıyor.

Alanında ilk olma özelliği taşıyan eser, yalnızca akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için değil, Filistin meselesini doğru bir şekilde anlamak isteyen herkes için "vazgeçilmez" bir kaynak niteliğini taşıyor.

Ayrıca, Filistin Sözlüğü'nün web sayfası da hazırlanacak ve 3 aylık periyotlarla güncellenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Sözlüğü Yayınlandı - Son Dakika

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