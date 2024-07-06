Filistin Takımı Donosti Kupası'nda İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Filistin Takımı Donosti Kupası'nda İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti

Filistin takımı Burj al Luq Luq, İspanya'nın Donosti Kupası'na katılarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Takım, kazanmak yerine İsrail'in Filistin halkına yaşattığı terörü unutturmamayı amaçladıklarını belirtti. Sportif Direktör Muntaser Edkaidek, Filistin'in yok edildiğini ve öldürüldüğünü söyleyerek dünyanın bu konuda sessiz kalmamasını istedi.

06.07.2024 16:31
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İspanya'nın gençlere yönelik önemli futbol turnuvalarından olan, ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinde düzenlenen Donosti Kupası'na katılan Filistin takımı Burj al Luq Luq, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü tüm dünyaya "Bizi unutmayın" çağrısı yaptı.

Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen ve dünyanın farklı ülkelerinden genç futbol takımlarının katıldığı Donosti Kupası'na, Filistin'den de bir takım davet edildi.

Doğu Kudüs'teki Burj al Luq Luq Kulübü, 17 futbolcusu ve 5 teknik heyetiyle katıldığı turnuvada amaçlarının, "Kazanmak değil, İsrail'in Filistin halkına yaşattığı terörü unutturmamak olduğunu" belirtti.

"Filistin'i yok ediyorlar, bizi öldürüyorlar"

ABD'nin Wisconsin Internacional takımını 2-1 mağlup eden Burj al Luq Luq futbol takımında, maç sonrası İspanyol basınına açıklama yapan Sportif Direktör Muntaser Edkaidek, şunları kaydetti:

"Dünya başka tarafa bakmasın diye buradayız. Filistin'i yok ediyorlar, bizi öldürüyorlar. Bunun hakkında konuşmayı bırakmayın. Gazze'de çok zor koşullar yaşıyoruz, bu çocuklardan 5'i günlerce cezaevinde kaldı. Uzun bir yolculuk yaptık çünkü bu turnuvaya katılmayı çok istiyorduk ama her şeyden önce turnuvaya katılan tüm ülkelerin, Filistin'deki durum hakkında konuşmasını istiyorduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Takımı Donosti Kupası'nda İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti - Son Dakika

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