Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

14.03.2026 21:11
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesine düzenlediği silahlı saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "28 yaşındaki Emir Mutasım Mahmud Avde, Nablus'un Kusra beldesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısında şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Filistin Kızılayı da Nablus'taki ekiplerinin 3 yaralıya müdahale ettiğini, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Kusra beldesine saldırı düzenleyerek evlere ve genç erkeklere gerçek mermiyle ateş açtı. Bölge sakinlerinin kendilerini savunmaya çalıştığı ancak saldırının engellenemediği aktarıldı.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşimlerle Mücadele Konseyi, İran'a karşı savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen 192 saldırıda 6 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp-beden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

Bu süreçte 1127 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

