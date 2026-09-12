Filistin Ulusal Konseyi'nden Mescid-i Aksa uyarısı - Son Dakika
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Filistin Ulusal Konseyi'nden Mescid-i Aksa uyarısı

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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Yahudi bayramları döneminde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin artmasına karşı uyardı. Fettuh, Aksa'nın sistematik dini çatışma alanına dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayarak uluslararası kurumları bağlayıcı önlemler almaya çağırdı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Yahudi bayramları döneminde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin artmasına karşı uyarıda bulunarak, Aksa'nın sistematik dini çatışma alanına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Fettuh, Yahudilerin eylül ve ekim aylarındaki dini bayram dönemlerinde Mescid-i Aksa'ya baskınları arttırma çağrılarına karşı yazılı açıklama yaptı.

Yahudi bayramları döneminde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin artmasına karşı uyarıda bulunan Fettuh, "Aksa'ya baskın çağrıları, burayı Yahudileştirme politikasından, egemenliğini zorla dayatma politikasına tehlikeli bir geçişi temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Fettuh, "Mescid-i Aksa, bütünüyle bölünemez bir kutsal mekandır. Ayrıca mevcut tarihi ve hukuki statüsüne yönelik herhangi bir ihlal veya bu mekanda garip ritüellerin dayatılması, ibadet özgürlüğünü açıkça ihlaldir. Bunun yanı sıra işgalci güce uluslararası hukuk tarafından yüklenen yükümlülüklerin açık bir ihlalini temsil eder." ifadelerine yer verdi.

Mescid-i Aksa'nın sistematik dini çatışma alanına dönüştürülmemesi uyarısı yapan Fettuh, Aksa'daki ihlallerden ve yaşanabilecek olumsuzluklardan radikal Yahudileri destekleyen İsrailli aşırı sağcı hükümetin sorumlu olduğunu bildirdi.

Uluslararası kurumları yasal sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Fettuh, Kudüs'teki dini mekanların tarihi ve yasal statüsünde herhangi bir değişikliği önlemek, ihlalleri ve kışkırtıcı ritüelleri durdurmak için derhal ve bağlayıcı önlemler alma çağrısı yaptı.

Radikal Yahudi gruplar, son günlerde Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarını arttırdı.

Yahudiler, dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana'dan (12-13 Eylül) başlamak üzere Yom Kippur (Kefaret günü-21 Eylül), "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı 26 Eylül-2 Ekim) ve Simhat Tora (3-4 Ekim) bayramlarını kutlayacaklar.

Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla uzaklaştırma kararlarında artış yaşandı

Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla, Kudüs'te yaşayan Filistinliler hakkında verilen Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararlarında artış yaşanmıştı.

Kudüs Valiliği verilerine göre, İsrail makamları Filistinliler hakkında ağustosta 6, eylülün ilk haftasında 15 uzaklaştırma kararı vermişti.

İsrail'in, yıl başından bu yana 800 Filistinli hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı çıkardığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Ulusal Konseyi'nden Mescid-i Aksa uyarısı - Son Dakika

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