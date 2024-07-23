Filistin Yönetimi, Çin'in Filistin Devletinin Yönetmesine Olanak Sağlama Talebini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, Çin'in Filistin Devletinin Yönetmesine Olanak Sağlama Talebini Memnuniyetle Karşıladı

Filistin yönetimi, Çin'in Filistin devletinin işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni yönetmesine olanak sağlama talebini memnuniyetle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin açıklamaları, Filistin yönetiminin tutumu ve uluslararası meşruiyetle uyumlu olduğu vurgulandı. Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tam üyelik hakkını elde etmesi ve iki devletli çözüm için uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesi yönünde Çin'in çabaları takdir edildi.

23.07.2024 23:59
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Filistin yönetimi, Çin'in Filistin devletinin işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni yönetmesine olanak sağlama talebini memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan Filistin Devlet Başkanlığı açıklamasında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin geçici bir Filistin ulusal uzlaşma hükümetinin kurulmasına ilişkin açıklamalarına dikkat çekildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang'ın sarf ettiği sözlerin Filistin yönetiminin tutumu ve uluslararası meşruiyetle uyumlu olduğu vurgulanan açıklamada, Wang'ın açıklamalarında Gazze Şeridi'nde acil ateşkes ve insani yardımların girmesini talep ettiği kaydedildi.

"Filistin devletinin toprakları olan Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü yönetmesine olanak sağlama yönüne ortak çabaları artırma talebini de memnuniyetle karşılıyoruz." denilen açıklamada, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de (BM) tam üyelik hakkını elde etmesi ve iki devletli çözüm için uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesi yönünde Çin'in sarf ettiği çabalar takdir edildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin, Filistinli grupların iç uzlaşı temelinde ulusal birliği ve bağımsız Filistin devletini erken bir tarihte hayata geçirmelerini içtenlikle ümit ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in BM'deki tam üyeliğini ve iki devletli çözüme desteklerinin altını çizen Vang, bu konu için ilgili tüm taraflarla çalışmaya ve çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetmişti.

Çin'de imzalanan Pekin Diyaloğu Bildirisi

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirmişti.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Filistin, Gazze, Kudüs, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Yönetimi, Çin'in Filistin Devletinin Yönetmesine Olanak Sağlama Talebini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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