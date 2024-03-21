Filistin Yönetimi, İsrail'in Saldırılarını Durdurma Sorumluluğunun ABD'de Olduğunu Belirtti - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, İsrail'in Saldırılarını Durdurma Sorumluluğunun ABD'de Olduğunu Belirtti

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma sorumluluğunun ABD yönetiminde olduğunu belirtti. Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in saldırılarını sürdürerek uluslararası topluma meydan okuduğunu söyledi. Ebu Rudeyne, İsrail'in ihlallerine dikkat çekerek ABD ve uluslararası toplumun acil müdahalesini istedi.

21.03.2024 17:49
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Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma sorumluluğunun ABD yönetiminde olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürerek kendisinden hesap sormaktan aciz uluslararası topluma meydan okuduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Filistin halkına yönelik saldırıların sürdürmesinin, bölgenin tamamında bir patlamaya neden olacağı uyarısında bulundu.

"İsrail'in bu azgınlığının bedelini herkes ödeyecek"

"Güvenlik ve istikrar kimse için sağlanmayacak, İsrail'in bu azgınlığının bedelini herkes ödeyecek." diyen Ebu Rudeyne, İsrail'in ihlallerine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdürdüğüne, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürme ve gözaltı eylemlerini devam ettirdiğine, Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını ihlal ettiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, İsrail makamlarını durmaya zorlamak için başta ABD olmak üzere acil uluslararası müdahalenin gerektiğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden, işgalin sürdürülmesine yönelik bahane bulmadan önce İsrail'in saldırılarını durdurması için çalışmasını istedi.

ABD, söylemlerini sahada eyleme dönüştürmeli

ABD'den söylemlerini sahada eyleme dönüştürmesini isteyen Ebu Rudeyne, "ABD yönetimi halkımıza yönelik saldırıyı durdurma sorumluluğunu taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, "ABD yönetiminin, İsrail'i savaşı durdurmaya zorlama ve Refah'ta halkı göçe zorlama tehlikesini önleme noktasındaki isteksizliği bölgenin istikrarını ve güvenliğini riske atıyor." dedi.

Şiddetin sona ermesi, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğunu kaydeden Ebu Rudeyne, "Kimsenin kaçamayacağı şiddet ve ölüm döngüsünün devam etmemesi için Arapların ABD ile birlikte harekete geçmesi, ABD yönetiminin savaşı durdurma ve göçe zorlamayı önleme yönünde ciddi bir karar alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 446 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Yönetimi, İsrail'in Saldırılarını Durdurma Sorumluluğunun ABD'de Olduğunu Belirtti - Son Dakika

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