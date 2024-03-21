Filistinli bir anne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda öldürülen çocuklarının cenazesi başında gözyaşı dökerek üzerlerine "üşümesinler diye" battaniye örttü.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeyi bombalayan İsrail ordusunu Gazze'nin orta kesimine yönelik saldırılarını artırmış durumda.
İsrail'in saldırılarında öldürülen ve aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin cenazeleri Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Hastanesi'ne getirildi.
Sosyal medyada yer alan görüntüde, Aksa Hastanesi bahçesinde çocukları başında ağlayan Filistinli annenin durumu, trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.
Çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döken Filistinli annenin, "Lütfen üzerlerine bir battaniye örtün, onları sıcak tutun lütfen!" dediği duyuluyor.
"Onlarla birlikte mezara girseydim"
İsrail saldırısında öldürülen çocuklarının üzerini "üşümesin diye" örten Filistinli anne, "Keşke ben de ölseydim, onlarla mezara girseydim." diye ağıt yaktı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları İsrail ordusu tarafından hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Filistinli Anne, Ölen Çocuklarının Cenazesi Başında Gözyaşı Döktü - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine 'karabasan' gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, 'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir' dedi. Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve 'ip cambazı' ve 'zübük' olmakla suçlandığını söyledi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Hüseyin Develi Huzurevi'nde bir program düzenlendi. Programda müzik konseri, tiyatro gösterimi ve doğum günü kutlamaları yapıldı.
Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesi'nde Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları yöresel ürünlerini tanıttı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve halk oyunları gösterisi sundu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ise nevruz ateşi yakıldı ve geleneksel oyunlar oynandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı. Tarım-GFE'de en yüksek artış veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetlerde gerçekleşti.
A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası KOSGEB'e başvuruda bulunan esnaftan 520'sine daha ödeme yapılacağını bildirdi. Keskin, KOSGEB'in deprem sonrası işletmelerin canlanması projesi kapsamında başvuruda bulunan esnaflara ödemelerin devam edeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Veli Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Nuri Pakdil Tüneli çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme Projesi adı verilen talan projesine karşı duracaklarını ve tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin betonlaşmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları açacaklarını ve kadın istihdamını artırmak için Kadını Kalkındırma Ofisi kuracaklarını söyledi. Sporu destekleyeceklerini ve gerekli teşvikleri sağlayacaklarını da vurguladı.
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı. Fabrikaları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte ziyaret etti.
Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışından dolayı kent genelinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?