Filistinli Anne, Ölen Çocuklarının Cenazesi Başında Gözyaşı Döktü

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Filistinli bir anne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda öldürülen çocuklarının cenazesi başında gözyaşı dökerek üzerlerine "üşümesinler diye" battaniye örttü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeyi bombalayan İsrail ordusunu Gazze'nin orta kesimine yönelik saldırılarını artırmış durumda.

İsrail'in saldırılarında öldürülen ve aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin cenazeleri Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Hastanesi'ne getirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, Aksa Hastanesi bahçesinde çocukları başında ağlayan Filistinli annenin durumu, trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döken Filistinli annenin, "Lütfen üzerlerine bir battaniye örtün, onları sıcak tutun lütfen!" dediği duyuluyor.

"Onlarla birlikte mezara girseydim"

İsrail saldırısında öldürülen çocuklarının üzerini "üşümesin diye" örten Filistinli anne, "Keşke ben de ölseydim, onlarla mezara girseydim." diye ağıt yaktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları İsrail ordusu tarafından hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.