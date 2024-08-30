Filistinli çocuk ve gençlere yardım eden kuruluşun kurucusu: Uluslararası toplum sivillere karşı askeri silah kullanımına son vermeli - Son Dakika
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Filistinli çocuk ve gençlere yardım eden kuruluşun kurucusu: Uluslararası toplum sivillere karşı askeri silah kullanımına son vermeli

Filistinli çocuk ve gençlere eğitim, sağlık ve liderlik alanlarında yardım eden ve kar amacı gütmeyen "HEAL Palestine" adlı kuruluşun kurucusu Steve Sosebee, Gazze Şeridi'nde altyapının yanı sıra ekonomik, siyasi ve sosyal hayatın tüm yönlerinin dahil olduğu genel bir yıkım olduğunu...

30.08.2024 11:47
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Filistinli çocuk ve gençlere eğitim, sağlık ve liderlik alanlarında yardım eden ve kar amacı gütmeyen "HEAL Palestine" adlı kuruluşun kurucusu Steve Sosebee, Gazze Şeridi'nde altyapının yanı sıra ekonomik, siyasi ve sosyal hayatın tüm yönlerinin dahil olduğu genel bir yıkım olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum olarak, sivillere karşı askeri silah kullanımına son verdirmeli, bu ölümleri durdurmalı, ateşkes talep etmeli ve Filistin sorununu çözmeliyiz." dedi.

Sosebee, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve yardım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının yıllardır devam ettiğini anlatan Sosebee, "Gazze'de 2006'dan bu yana 6 büyük saldırı gerçekleşti ve ekim ayına kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce insan hayatını kaybetti. 7 Ekim'den sonra, İsrail ordusunun imha çabaları bir soykırıma dönüştü." diye konuştu.

Sosebee, Gazze Şeridi'nde altyapının yanı sıra ekonomik, siyasi ve sosyal hayatın tüm yönlerinin dahil olduğu genel bir yıkım olduğuna dikkati çekti.

"Bu çocukların hepsi Gazze'de uzuvlarını kaybetmiş"

"HEAL Palestine"ın kar amacı gütmeyen ve siyasi olmayan bir yardım kuruluşu olduğunu vurgulayan Sosebee, sağlık, eğitim ve liderlik alanlarında insani yardım ve uzun vadeli kalkınma sağlamaya odaklandıklarını aktardı.

Sosebee, bölgede bir sahra hastanesi açtıklarını, yaralı çocukları tedavi için ülke dışına çıkardıklarını ve çocuklara ruh sağlığı desteği de sağladıklarını söyleyerek, "Eğitim alanında, okula gidemeyen çocuklar için derme çatma sınıflar açıyoruz. Gazze'de hiçbir çocuk okula gidemiyor." ifadesini kullandı.

Bölgede halihazırda bir mutfak işlettikleri bilgisini paylaşan Sosebee, yakında birkaç tane daha mutfak açmayı planladıklarını, böylece binlerce insanın yemek ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sosebee, Gazze'den gelen 21 çocuğun ABD'de tedavi altına alınacağını ve 3 çocuğun daha tedavi amacıyla ABD'ye ulaştırılacağını ifade ederek, "Bu çocukların hepsi Gazze'de uzuvlarını kaybetmiş ya da başka türden tıbbi yaralanmalar yaşayan, kuruluşumuzun ücretsiz bakım sağladığı çocuklar." şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplum ölümleri durdurmalı"

Anne-babasını ve tüm kardeşlerini kaybeden iki kardeşin hikayesinin kendisini çok etkilediğini vurgulayan Sosebee, şöyle devam etti:

"Biri 5 yaşında ve bir bacağını kaybetti. Diğeri ise 13 yaşında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşmuş durumda.

Çocuklar her gece ailelerini kaybettikleri ve onları özledikleri için ağlıyorlar. 'Kimse seni annen gibi sevemez' diyor içlerinden biri. Bunlar, bu çocukların katlanmak ve yaşamak zorunda oldukları çok üzücü hikayeler. Bu yüzden bizi derinden etkiliyor ve bu durum için çok üzgünüz."

Sosebee, Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinden ahlaki olarak herkesin sorumlu olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Gazze toplumunun tümüyle yok edilmesi, bizim sorumluluğumuzdur. Uluslararası toplum olarak, sivillere karşı askeri silah kullanımına son verdirmeli, bu ölümleri durdurmalı, ateşkes talep etmeli ve Filistin sorununu çözmeliyiz.

İki devletli bir çözüm istediğimizi söylüyoruz. Filistin halkı için kendi kaderini tayin hakkı istiyoruz ama kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Şimdi barışçıl müzakereler yoluyla bu çatışmaya nihayet bir son vermenin zamanıdır. Tüm taraflar için özgürlük, eşitlik ve güvenlik sağlayan nihai, adil bir çözüm uluslararası topluma, özellikle de Amerikan hükümetine düşüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli çocuk ve gençlere yardım eden kuruluşun kurucusu: Uluslararası toplum sivillere karşı askeri silah kullanımına son vermeli - Son Dakika

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