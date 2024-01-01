- Gazzeli küçük kız: " Filistinli çocuklar roket altında yaşarken, dünya yılbaşını havai fişeklerle kutluyor"

Filistinli çocukların yeni yıldan tek dileği: "Savaşın bitmesi"

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in bombardımanı altında 2024 yılına giren Gazze Şeridi'nde çocukların tek dileği "savaşın artık sona ermesi" olurken, Filistinli Houria Abu Issa, "Filistinli çocuklar roket altında yaşarken, dünya yılbaşını kutlamalar ve havai fişeklerle, mutlu bir atmosferde kutluyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 87 gündür sürdürdüğü saldırılarına aralıksız devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında gökyüzü 2024 yılı kutlamaları nedeniyle havai fişekler ve ışık şovlarıyla renklenirken, Gazze Şeridi'nde gökyüzü yere düşen bombaların ışığıyla aydınlandı. Yılın ilk gününde de İsrail ordusunun saldırıları sürerken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, yeni yıl için dileklerini söyledi. Kampta yaşayan Gazzeli kadın, "Geçtiğimiz yıl savaş, bombalama, yerinden edilme, bir yerden bir yere kaçma ve güvenli bir yer arayışıyla çok zor geçti" dedi.

Allah'ın Filistin'i korumasını ve güçlendirmesini isteyen Gazzeli anne, "Ayrıca yeni yılın iyi bir yıl olmasını, savaşın sona ermesini ve Filistin halkının bileşmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Füzeler yüzünden evimizden kaçtık"

Kampta yaşayan Gazzeli çocuk Ahmed Abu Ghossein ise, "Geçen yıl bombardımana maruz kaldık. Füzeler yüzünden evimizden kaçtık. Güvenli bir yer aramak için Maghazi Kampı'na kaçtık" ifadelerini kullandı.

Ghossein konuşmasını, "Umarım savaş sona erer ve evlerimize sağ salim döneriz" ifadeleriyle tamamladı.

Maghazi Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler için ekmek pişiren Ebu Ali El-Salhat ise, "Dün, yılın son gününde yakındaki cami bombalandı ve şarapnel parçaları buraya kadar sıçradı. İşçilerden biri yaralandığı için işi durdurmak zorunda kaldık" dedi.

Savaş nedeniyle halkın durumunun çok kötü olduğunu belirten El-Salhat, "Savaşın bitmesini, yıkımın sona ermesini, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi'nde barışın hakim olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.

"Sürekli bir yerden başka bir yere sürüldük"

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yerinden edilmişlerin kaldığı kampta kalan Houria Abu Issa adlı Filistinli çocuk ise, "Geçen yıl buraya gelene kadar sürekli bir yerden başka bir yere sürüldük. Filistinli çocuklar roket altında yaşarken, dünya yılbaşını kutlamalar ve havai fişeklerle, mutlu bir atmosferde kutluyor" ifadelerini kullandı.

Babasını İsrail saldırılarında kaybeden Issa, "Bu yılki dileğim savaşın sona ermesi ve evime dönüp ailemi ve sevdiklerimi görebilmek" dedi.