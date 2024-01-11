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Filistinli direniş güçleri İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı - Son Dakika
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Filistinli direniş güçleri İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu, 97 gündür Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, Filistinli direniş güçleri de karadan bu güçlere kayıp verdirmeye devam ediyor.

Filistinli direniş güçleri İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı
11.01.2024 - 22:25,  Güncelleme: 22:27
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 97 gündür Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, Filistinli direniş güçleri de karadan bu güçlere kayıp verdirmeye devam ediyor.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiği belirtildi ancak bunun nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yine aynı bölgede İsrail'e ait bir "Merkava" tankının "Tandom" isimli roketlerle vurulduğu kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Beni Suheyla çevresinde İsrail askerlerinin havan mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugaylarının açıklamasında ise Han Yunus'ta İsrail askerlerine "Yasin-105" roketleriyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Yine Han Yuns'un güneyinde bir "Merkava" tankı, 3 askeri araç ve bir personel aracının "Yasin-105" roketleriyle, Han Yunus'un doğusunda ise bir askeri aracın tanksavar bombasıyla vurulduğu belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde ise bir "Merkava" tankının "Yasin-105" roketiyle hedef alındığı, İsrail askerlerinin ise havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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