Filistinli Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
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Filistinli Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

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Filistin Esirler Cemiyeti, iki esirin sağlık durumunun ağırlaştığını ve tıbbi ihlallerin sürdüğünü açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik "tıbbi ihlallerini" sürdürdüğünü belirterek, 1'i çocuk 2 esirin sağlık durumunun ağırlaştığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı Teku beldesinden 15 yaşındaki Filistinli tutuklu Muhammed Hamid'in sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Hamid'in İsrail'deki Shaare Zedek Hastanesinde açık kalp ameliyatı geçirdiği, ancak ailesinin kendisini ziyaret etmesine ve sağlık durumu hakkında bilgi almasına izin verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Hamid'in ameliyat olacağını ailesinin bir insan hakları kuruluşundan gelen telefonla öğrendiği kaydedilirken, çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Teku beldesinden 30 yaşındaki yaralı tutuklu Malik Hani Cibril'in, temmuz ayı başında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralı halde gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada, ardından geçirdiği ameliyat sonrası sağ ayağının ampute edildiği belirtildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti, iki esirin durumundan tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili mekanizmalarına, İsrail'in tüm esirlere gerekli tıbbi tedaviyi sağlaması için acil ve etkili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

Filistinli Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail Ekim 2023'ten bu yana 1900'ü çocuk, 785'i kadın olmak üzere 24 bin 600 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail cezaevlerinde hala yaklaşık 9 bin 400 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında 94 kadın, Megiddo ve Ofer cezaevlerinde tutulan 350'den fazla çocuk, 3 bin 244 idari tutuklu ve İsrail'in "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 1320 kişi yer alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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