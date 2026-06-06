Filistinli Esirlerin Sağlık Sorunları Artıyor - Son Dakika
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Filistinli Esirlerin Sağlık Sorunları Artıyor

06.06.2026 15:54
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Filistin Esirler Medya Ofisi, tıbbi ihmal yüzünden esirlerin sağlık durumunun ağırlaştığını bildirdi.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan ve eski adı Rimon Cezaevi olan Ganot Cezaevi'nde tutulan Filistinli esirlerin, tıbbi ihmal nedeniyle sağlık sorunlarının ağırlaştığını açıkladı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, çok sayıda Filistinli esirin şiddetli diş ve azı dişi ağrılarından şikayetçi olduğu ancak gerekli tedaviye ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

Açıklamada, bazı esirlerin uygun sağlık hizmetlerine erişemediği veya düzenli tıbbi takipten mahrum bırakıldığı, bunun da sağlık durumlarının daha da kötüleşmesine yol açtığı ifade edildi.

Esirlerin yaşadığı sağlık sorunlarının, kötü beslenme ve temel ihtiyaçların yetersizliği gibi zorlu cezaevi koşullarıyla birlikte daha da ağırlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun tutukluların genel sağlık durumunu olumsuz etkilediği kaydedildi.

Esirler Medya Ofisi, esirlerin sağlık ihtiyaçlarının, özellikle de diş tedavilerinin ihmal edilmesinin temel haklarının ihlali anlamına geldiğini ve gerekli tıbbi bakımın sağlanmaması halinde çeşitli sağlık komplikasyonlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları kurumlarına çağrıda bulunularak İsrail makamlarına baskı yapılması, tıbbi ihmal uygulamalarının sona erdirilmesi, hasta mahkumlara acil tedavi sağlanması ve sağlık hizmetlerine gecikmeksizin erişimlerinin güvence altına alınması istendi.

Filistinli kaynaklara göre İsrail, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 binden fazla gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

Esirlerle ilgili kurumların verilerine göre ise İsrail hapishanelerinde 86 kadın ve 3 bin 376 idari tutuklu dahil olmak üzere 9 bin 400'den fazla Filistinli bulunuyor.

Ayrıca İsrail tarafından "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan 1283 kişinin de cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Esirlerin Sağlık Sorunları Artıyor - Son Dakika

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