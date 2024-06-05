Fransa\'da Normandiya Çıkarması Anısına Verilen Özgürlük Ödülü Filistinli Fotomuhabiri Motaz Azaiza\'ya Verildi

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Fransa'da Normandiya Çıkarması anısına verilen "Özgürlük Ödülü", bu yıl İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin sesini sosyal medyada duyuran Filistinli fotomuhabiri Motaz Azaiza'ya verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtulmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın anısına özgürlük, barış ve insan hakları adına verilen Özgürlük Ödülü sahibini buldu.

Fransa'dan ve dünyanın dört bir yanından 15-25 yaş aralığındaki gençlerin önerdiği, seçtiği ve oyladığı Özgürlük Ödülü'nün bu yılki sahibi "basın özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı için gösterdiği mücadeleden" dolayı Filistinli fotomuhabiri Motaz Azaiza oldu.

7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Gazze'nin sesini dünyaya duyuran Azaiza'nın sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Özgürlük Ödülü, her yıl Uluslararası İnsan Hakları ve Barış Enstitüsü tarafından Normandiya Akademi Otoriteleri ve Fransa Eğitim Bakanlığı işbirliğinde veriliyor.