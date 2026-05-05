Filistinli Gazeteci Hapiste Kilo Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistinli Gazeteci Hapiste Kilo Kaybetti

05.05.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali es-Samudi, İsrail hapishanesinde kötü muameleyle 120 kg'dan 60 kg'a düştüğünü açıkladı.

Filistinli gazeteci Ali es-Samudi, 120 kilogram olarak girdiği İsrail hapishanelerinden gördüğü kötü muamele sonucu 60 kilogram olarak çıktığını söyledi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık bir yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest kalan 59 yaşındaki Filistinli gazeteci Samudi, yayımladığı videoda, İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı.

Samudi, "Bir yıllık idari tutukluluk sürecinden sonra Necef Hapishanesi'nden çıktım. İsrail hapishanelerine girdiğimde 120 kilogramdım, şimdi 60 kilograma düştüm. Zorlu tutukluluk koşulları ve yaşadığım trajedi sebebiyle bu kadar kilo kaybı verdim." dedi.???????

"Filistinli esirlerin yedikleri yemekleri, kediler yemez"

Binlerce Filistinli esirin tutulduğu İsrail hapishanelerindeki koşullara da dikkati çeken Samudi, şunları kaydetti:

"(İsrail) hapishaneleri halihazırda gerçek anlamda cehenneme dönüşmüş ve diriler için mezarlık olmuş durumda. Filistinli esirlerin yakınlarına bunları duyurduğum için üzgünüm: Çocuklarınızın durumu iyi değildir. Çok zor ve ağır koşullardan geçiyorlar."

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin her türlü işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına işaret eden Samudi, "Hapishanelerde iyi yiyecek yok, yemekler gerçekten çok kötüdür. Filistinli esirlerin yedikleri yemekleri, kediler yemez." diye konuştu.

"Bu kadar acılardan sonra bugün serbest kaldığıma inanamıyorum"

Hapishanelerde kalem, defter veya ayna gibi şeylerden hiçbir şey olmadığını anlatan Samudi, "Bugün ilk kez telefondan yüzümü görebildim. Sizlere ne anlatacağımı bilemiyorum. Aslında bu kadar acılardan sonra bugün serbest kaldığıma inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tüm esirler için özgürlük temennisinde bulunan Samudi, Filistinli esirlerin yakınlara seslenerek şunları kaydetti:

"Her esirin yakınlarına mesajım: Esir çocuklarınızla ilgilenin, onları yalnız bırakmayın. Onlar hapishanelerde çok çok çok fazla zulme maruz kalıyorlar. Ancak size mesajım, onları yalnız bırakmayın. Filistinli esirler, özgürlük ve onurlu yaşamaya hasretler. Rabbim tüm esirlerin kurtulduğunu bize göstersin."

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli gazeteci Samudi'yi yaklaşık bir yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktığı duyurulmuştu.

Açıklamada Samudi'nin, İsrail hapishanelerinde bulunan 3 bin 530'dan fazla idari tutukludan biri olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Gazeteci Hapiste Kilo Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:12:52. #7.12#
SON DAKİKA: Filistinli Gazeteci Hapiste Kilo Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.