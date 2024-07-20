Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının sağlayacağı faydalar - Son Dakika
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Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının sağlayacağı faydalar

Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi Müdürü Ahmed Atavine, Filistinli gruplar arasında gerçekleşecek uzlaşının, Filistin halkının ulusal haklarının elde edilmesini sağlayacağını ve halk arasındaki eşitsizlikleri gidereceğini söyledi. Uzlaşının ayrıca uluslararası toplumun tek bir muhatap görmesini sağlayacağını ve kutuplaşmaları sonlandırarak toplumsal eşitsizlikleri sona erdireceğini belirtti.

20.07.2024 12:15
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Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi Müdürü Ahmed Atavine, Filistinli gruplar arasında gerçekleşecek uzlaşının, Filistin halkının ulusal haklarının elde edilmesini sağlayacağını ve halk arasındaki eşitsizlikleri gidereceğini söyledi.

Atavine, Fetih ve Hamas'ın da aralarında bulunduğu Filistinli gruplar arasında bugün Çin'in başkenti Pekin'de yapılması planlanan kapsamlı ulusal toplantı öncesinde ulusal uzlaşının ehemmiyetine ve sağlayacağı faydalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Uluslararası tarafların tek bir muhatap görme isteği

Uzlaşının birkaç açıdan önemli olduğuna işaret eden Atavine, bunları şöyle sıraladı:

"Öncelikle, dünya, uluslararası toplum, Arap ülkeleri ve tüm uluslararası kurumlar, Filistin meselesiyle ilgili tek bir taraf ile muhatap olma ihtiyacı duyuyor. İkincisi, bu konu, Gazze'de devam eden savaş, gösterilen tüm bu fedakarlıklar ve direnişten sonra daha önemli ve acil bir hal aldı. Bu saldırıları durduracak, halkın taleplerini karşılayacak ve uyum içinde çalışacak tek bir siyasi liderliğin olması Filistin halkının hakkıdır.

Filistinlilerin dostları ve destekçileri her zaman yerel düzeyde destek ve meşruiyeti olan tek bir Filistin yönetiminden yanadır. Filistinliler, ortaklık temelinde siyasi bir liderlik kurmayı başarırsa bu, Filistin halkına destek sunmak isteyen dost ve müttefik ülkelerin işini oldukça kolaylaştıracaktır. Bölünmenin devam etmesi ise bu ülkelerin işini zorlaştırmakta ve durumu karmaşık hale getirmektedir."

Rusya'nın başkenti Moskova ve Pekin'de gerçekleştirilen son görüşmeleri örnek veren Atavine, pek çok aktörün Filistin'deki siyasi bölünmenin sonlanması için çaba harcadığına dikkati çekti.

Aynı amaçla Filistin halkı düzeyinde de çaba sarf edildiğine işaret eden Atavine, başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere pek çok ülkede siyasi bölünmenin sona ermesi ve herkesin temsil edildiği ve ortaklık temelinde siyasi bir oluşumun inşa edilmesi için toplantılar düzenlendiğine değindi.

Kutuplaşmaların sonlandırılması

"Uzun yıllardan bu yana yapılan anketler, Filistinlilerin ekserisinin bölünmenin sona ermesi ve ulusal uzlaşının sağlanmasını desteklediğini gösteriyor." diyen Atavine, uzlaşının gerçekleşmesi durumunda bunun bu kahir çoğunluk üzerinde olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.

Atavine buna ilaveten uzlaşının, siyaset ve medyadaki iç çekişme ve kutuplaşmaları sona erdirerek Filistinli grupların enerjilerini işgalle mücadeleye ve Filistinlilerin temel haklarının kazanılması için birlikte hareket etmeye kanalize etmelerini sağlayacağını savundu.

Toplumsal eşitsizliklerin sona erdirilmesi

Atavine, uzlaşı sağlanması durumunda halkın, onu temsil eden ve ayırım gözetmeyen tek bir liderlikle muhatap olacağını belirtti.

Bölünmenin, halk nezdinde eşitsizlik ve ayrımcılık meydana getirdiğini kaydeden Atavine şunları kaydetti:

" Batı Şeria'dakiler düzenli olarak sağlık hizmetinden yararlanıyor, maaşlarını alıyorlar, Gazze'dekiler ise abluka altında yaşıyor ve savaşların yıkıcı etkileriyle mücadele ediyor. Siyaset müessesenin birleştirilmesi ve tek bir liderlik oluşturulması Filistinlilerin, fırsatlar, hizmetler ve siyasi temsilde eşit olduklarını hissetmelerini sağlayacak. Buna duyulan ihtiyaç özellikle savaştan sonra daha da arttı. Gazze'deki Filistinlilerin, onlara her türlü hizmeti sunacak bir liderliğin olduğunu hissetmesi gerekiyor."

Ulusal hakların kazanılması

Uzlaşının sağlanmasının, Filistin'in siyasi haklarının kazanılması açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Atavine, "Bölünmüş ve zayıf bir liderliğin, meşruiyet ve temsil krizi yaşadığı için bu hakları elde etmesi ve uluslararası düzeyde bunlar için mücadele etmesi mümkün değil. Filistin siyaseti ve liderliğinin birleştirilmesi, siyasi hakların elde edilmesinde Gazze'deki direniş ve kahramanlıklardan istifade edilme şansını da artıracaktır."

Uzlaşı öncesi süreç

Atavine, tüm bu yansıma ve etkileri yapacak olan ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için özellikle Batı Şeria ve Gazze'de siyasi, ekonomik ve toplumsal meseleleri yönetecek ulusal bir mutabakat hükümetinin mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini söyledi.

Atavine ayrıca, genel seçimlere kadar bu karmaşık aşamada Filistin meselesine hizmet edecek ve yönetecek geçici bir Filistin liderliği üzerinde anlaşmaya varılmasının gerektiğini ifade etti.

"Ulusal uzlaşı ve ortak bir Filistin liderliği inşa edilmesi tam anlamıyla bir kazanımdır ve Filistin halkının da ulusal, siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal ve psikolojik açıdan kazanımlar elde etmesini sağlar." diyen Atavine, bölünmenin, pek çok olumsuzluk barındırdığını ve bölünmeye teslim olmanın ise tüm insanlara zarar veren bir kötülüğe teslim olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Filistin, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

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