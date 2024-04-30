Filistinli gruplar, Beijing'de uzlaşı için olumlu ilerleme kaydetti

Güncel

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in daveti üzerine Beijing'de bir araya gelen Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) temsilcileri, Filistin içerisinde uzlaşının teşvikine yönelik derinlemesine ve samimi görüşmelerde bulunarak olumlu ilerleme kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Salı günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya cevaben yaptığı açıklamada, iki tarafın diyalog ve istişare yoluyla uzlaşı gerçekleştirme yönünde siyasi iradelerini tam olarak ifade ettiklerini, birçok spesifik konuyu ele aldıklarını ve olumlu ilerleme kaydettiklerini söyledi.

"Taraflar bu diyalog sürecini sürdürme ve Filistin'in birliğinin en kısa sürede sağlanması yönünde çaba gösterme hususunda uzlaştı" diyen Lin, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasına yönelik haklı davasına olan kararlı desteğini her iki tarafın da son derece takdir ettiğini, ayrıca Filistin'in dahili birliğini teşvik etmek üzere sarf ettiği çabadan ötürü Çin'e teşekkür ettiklerini ve diyaloğun bir sonraki adımı konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.