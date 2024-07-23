Filistinli Gruplar Beijing'de Uzlaşı Toplantısı Gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcisi 21-23 Temmuz tarihleri arasında Beijing'de uzlaşı amaçlı bir diyalog toplantısı gerçekleştirdi.

Filistinli gruplar bu toplantıda bölünmüşlüğe son vererek aralarındaki birliği güçlendirmeyi hedefleyen bir deklarasyona imza attı.

Filistinli 14 grubun uzlaşma diyaloğu için ilk kez Beijing'de bir araya gelmesi, büyük acılar çeken Filistin halkı için eşsiz bir umut kaynağı oldu.