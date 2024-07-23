Filistinli Gruplar Beijing'de Uzlaşı Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Filistinli Gruplar Beijing'de Uzlaşı Toplantısı Gerçekleştirdi

Çin'in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcisi Beijing'de bir araya gelerek uzlaşı amaçlı bir diyalog toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda bölünmüşlüğe son verme ve birliklerini güçlendirme hedefiyle bir deklarasyon imzalandı. Bu toplantı, Filistin halkı için büyük bir umut kaynağı oldu.

23.07.2024 13:26
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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcisi 21-23 Temmuz tarihleri arasında Beijing'de uzlaşı amaçlı bir diyalog toplantısı gerçekleştirdi.

Filistinli gruplar bu toplantıda bölünmüşlüğe son vererek aralarındaki birliği güçlendirmeyi hedefleyen bir deklarasyona imza attı.

Filistinli 14 grubun uzlaşma diyaloğu için ilk kez Beijing'de bir araya gelmesi, büyük acılar çeken Filistin halkı için eşsiz bir umut kaynağı oldu.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Filistinli Gruplar Beijing'de Uzlaşı Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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