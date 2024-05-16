Filistinli gruplar İsrail ordusuna ait 12 aracı vurdu - Son Dakika
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Filistinli gruplar İsrail ordusuna ait 12 aracı vurdu

Filistinli gruplar İsrail ordusuna ait 12 aracı vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde Refah ve Cibaliya bölgelerinde İsrail ordusuyla şiddetli çatışmalara girdi. Çatışmalarda 7 tank, 4 buldozer ve 1 askeri araç hedef alındı. Filistinli gruplar ayrıca İHA ve keskin nişancılarla İsrail askerlerini vurarak öldürdü.

16.05.2024 02:03
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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 12 aracı vurduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Filistinli gruplar dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail ordusuyla şiddetli çatışmalara girdi.

Çatışmalarda 7'si tank, 4'ü buldozer ve 1'i ne olduğu belirtilmeyen askeri araç olmak üzere İsrail ordusuna ait 12 araç hedef alındı.

Cibaliya'da bir grup İsrail askerinin üzerine insansız hava aracıyla (İHA) anti-personel füze atan Filistinli gruplar, bir eve sızmaya çalışan bir özel kuvveti de patlayıcı cihaz ile hedef aldı ve ardından özel kuvvet unsurlarını infaz etti.

Filistinli gruplar ayrıca Cibaliya'da binaların üzerine çıkan 2 İsrailli keskin nişancının ile Refah'ta bir İsrail askerini keskin nişancılar aracılığıyla vurarak öldürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli gruplar İsrail ordusuna ait 12 aracı vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli gruplar İsrail ordusuna ait 12 aracı vurdu - Son Dakika
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