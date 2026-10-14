Filistinli gruplar Kahire'de kapsamlı diyalog öncesi ön görüşmelere başlıyor

Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli grubun, kapsamlı diyalog toplantısı öncesinde bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de ön görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih Sözcüsü Abdulfettah Devle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire'de bugün kapsamlı diyalog öncesinde bazı Filistinli gruplar arasında görüşmelerin başlayacağını doğruladı.

Devle, Fetih'in yanı sıra İslami Direniş Hareketi Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) de diyalog toplantılarına katılacak gruplar arasında yer aldığını ifade etti.

Ön görüşmelerin en fazla iki gün sürmesinin beklendiğini belirten Devle, kapsayıcı genel diyaloğun zamanlamasının bu ön görüşmelerin ardından belirleneceğini ve 20 Ekim'de yeniden başlayabileceğini kaydetti.

Devle, ön görüşmelerde "kapsayıcı diyalog için istişare ve hazırlıkların tamamlanacağını ve ulusal uzlaşı esaslarının vurgulanacağını" aktardı.

Fetih Hareketinin heyetinde Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile Merkez Komite Üyesi Muhammed İştiyye'nin yer aldığını dile getiren Devle, heyetin bugün Kahire'ye ulaşacağını kaydetti.

Devle'nin belirttiği diğer Filistinli gruplardan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesinden dün yapılan açıklamada, Ramallah kentindeki toplantının ardından "ulusal birliği güçlendiren, toprağın, davanın ve ulusal kararın bütünlüğünü koruyan kapsayıcı ulusal diyaloğun sürdürülmesinin ve bu diyalog çabalarına fırsat verilmesinin önemi" vurgulanmıştı.

Rucub da 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fetih heyetinin Kahire'de gruplarla iki gün boyunca doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, ulusal diyaloğun yeniden başlayacağını ifade etmişti.

Bir televizyon kanalına konuşan Rucub, "Filistin ulusal uzlaşısını sağlamak yönünde net bir Mısır resmi iradesi bulunduğunu" ve görüşülen üç grubun (Hamas, İslami Cihad ve FHKC) da "bir uzlaşı zemini inşa etme yönünde stratejik bir duruş sergilediğini" kaydetmişti.

Kahire'deki görüşmeler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 10 Ekim'de yayımladığı başkanlık kararnamesinden günler sonra gerçekleşiyor.

Abbas, daha önce Kasım 2026 olarak belirlenen milletvekili seçim tarihini değiştirerek, eş zamanlı devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 11 Eylül 2027'de yapılmasına karar vermişti.

Fetih Hareketi erteleme kararını memnuniyetle karşılarken, Hamas ise seçimlerin ertelenmesi kararının kapsayıcı, ciddi ve verimli bir ulusal diyaloğa yol açması gerektiğini bildirmişti.

Hamas, başta Ulusal Konsey ve Yasama Konseyi (parlamento) olmak üzere Filistin iç düzeninin sağlanmasına yönelik mekanizmaları içeren, tüm taraflar için bağlayıcı ve net sonuçlar üzerinde uzlaşmak amacıyla bu diyaloğa katılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.