Filistinli Öğrenci Türkiye'den Umut Buldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) bursuyla lisansüstü eğitimini Türkiye'de alan TRT Arabi kanalının haber sunucusu Filistinli Lamis Alsoradi, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yalnızca eğitim imkanı sunmadığını, aynı zamanda umut, yeni fırsatlar ve güçlü ilişkiler kazandırdığını söyledi.

YTB tarafından Ankara'da düzenlenen 3. Türkiye Mezun Ödülleri'nde Medya ve İletişim Ödülü'ne layık görülen Alsoradi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alsoradi, 2015 yılında Türkiye Bursları programıyla Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başladığını, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve son 4 yıldır TRT Arabi'de haber sunucusu olarak görev yaptığını belirtti.

Kendisini "gerçeği yansıtmak gerektiğine inanan bir gazeteci" olarak tanımlayan Alsoradi, özellikle sesi duyulmayan ve acı çeken insanların hikayelerine odaklanmanın önemine dikkati çekti.

Alsoradi, Türkiye'ye geliş sürecinin kolay olmadığını belirterek, "2015 yılında İtalya'da başka bir burs kazandım ancak İsrail ablukası nedeniyle onu kaybettim." dedi.

Daha sonra Türkiye Bursları'na başvurduğunu ancak başvuru sürecinde Gazze'deki durum ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle umutsuzluğa kapıldığını dile getiren Alsoradi, "Gazze'den eğitim için ya da başka herhangi bir nedenle çıkabileceğime inanmıyordum." diye konuştu.

Alsoradi, bursu kazanmasının ardından Türkiye'nin kendisini beklediğine dikkati çekerek, "Ama Türk (burs) programı beni dört ay bekledi. Sonra Gazze'den ayrılmayı başardım, buraya geldim, burada eğitim gördüm ve şu anda burada çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Filistinli öğrenciler bu fırsatı hak ediyor"

Gazze'deki Filistinli öğrencilerin yaşadığı zorluklara değinen Alsoradi, "Filistinli öğrenciler, devam eden bu soykırım nedeniyle çok acı çekiyorlar." dedi.

Alsoradi, Filistinli öğrencilerin eğitim haklarına erişemediğini belirterek, "Bu Filistinli öğrenciler burslarını sıkı çalışma, sabır ve akademik başarıları sayesinde kazandılar. Aslında bu fırsatı hak ediyorlar ama (Gazze'den) ayrılamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Filistinli öğrencilerin yaşadıkları zorluğa rağmen azimli ve çalışkan olduklarını vurgulayan Alsoradi, "Düşünün ki, kendi ülkenizi terk edemiyorsunuz çünkü diğer insanlar ülkenizi işgal etmeye karar veriyor ve sizi neredeyse 30 yıldır kuşatma ve abluka altında tutuyor. (Filistinliler) Defalarca yerlerinden edilmiş durumdalar. Kalabalık çadırlarda yaşamaya zorlandılar ve yiyecek, su, ilaç ile malzeme sıkıntısı çektiler. Tüm bunlara rağmen, son derece çalışkanlar." değerlendirmesini yaptı.

Alsoradi, Gazze halkının kararlılığına dikkati çekerek, "(Gazzeli öğrenciler) Bombardımanları ve ölümün her an gelebileceğini bilmelerine rağmen, eğitimlerine olan bağlılıklarını korudular. Asla pes etmediler. Bir gün eğitimlerine devam edeceklerine dair umutları, inançları var ve bunun umut, barış ve daha iyi bir geleceğe giden yol olduğunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki eğitim sisteminin büyük ölçüde çöktüğünü söyleyen Alsoradi, okulların yüzde 90'ının yıkıldığını veya hasar gördüğünü, bölgede faaliyet gösteren üniversite kalmadığını anlattı.

Eskişehir "ikinci evim gibi hissettiğim bir şehir"

Türkiye'deki öğrencilik yıllarını anlatan Alsoradi, Eskişehir'in hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Alsoradi, "Burası (Eskişehir) ikinci evim gibi hissettiğim bir şehir. Okuduğum, eğitim aldığım bir şehir." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye geldiğinde ailesinden uzakta tamamen farklı bir ortamda yaşamaya başladığını ve Türkçe bilmediğini kaydeden Alsoradi, "Ama hemen burada evimde gibi hissettim. İnsanlar, Türk aileler çok sıcakkanlıydı. Başka bir ülkeden geldiğimi, burada yabancı olduğumu öğrenince bana yardım ettiler. Anadolu Üniversitesi'ndeki profesörler beni destekledi. Beni kucakladılar, bana sahip çıktılar." diye konuştu.

Alsoradi, üniversiteye 4 ay gecikmeli başladığını ve derslerin bir bölümünü kaçırdığını ancak buna rağmen akademik ve kişisel anlamda her türlü desteği gördüğünü dile getirdi.

"Türkiye insanlara sadece diploma vermiyor"

Türkiye'de eğitim almayı düşünen uluslararası öğrencilere de mesaj veren Alsoradi, Türkiye'nin öğrencilere yalnızca diploma kazandırmadığını söyledi.

Alsoradi, "Türkiye insanlara sadece diploma vermiyor. Onlara fırsatlar, iyi ilişkiler ve başka bir dünyayı tamamen anlamak için iyi bir çalışma fırsatı veriyor. Onlara daha iyi bir gelecek umudu veriyor." açıklamasında bulundu.

Eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlayan öğrenciler için Türkiye'nin güçlü bir seçenek olduğunu belirten Alsoradi, "Bence Türkiye, başka bir ülkede eğitimine devam etmeyi düşünenler için daha iyi bir seçim. Çünkü buradaki insanlar çok misafirperver, çok sıcakkanlı, okumak isteyenlere çok saygılı, öğrencilere adeta bebek gibi davranıyorlar. Öğrencileri, yabancı öğrencileri çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk geldiğinde farklı muamele göreceğini düşündüğünü ancak bunun tam tersini yaşadığını ifade eden Alsoradi, Türk halkının kendisini çok iyi karşıladığını kaydetti.