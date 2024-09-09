Gazze'de Çadır Okul: Eğitime Umut Taşıyan Öğretmen - Son Dakika
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Gazze'de Çadır Okul: Eğitime Umut Taşıyan Öğretmen

Filistinli öğretmen Esra Ebu Mustafa, İsrail saldırısında yıkılan evinin enkazı üzerinde kurduğu çadır okulda çocuklara ders veriyor. Gazze'deki eğitim altyapısının büyük zarar gördüğü saldırılarda binlerce çocuk eğitimden mahrum kalmış durumda.

09.09.2024 14:49
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Filistinli öğretmen Esra Ebu Mustafa, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail saldırısında yerle bir olan evinin enkazı üzerinde kurduğu "çadır okulda" çocuklara ders veriyor.

İsrail, 2006'dan beri abluka altında tuttuğu 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinli öldü, 94 bin 761 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de eğitimden mahrum 600 bin çocuk var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarında 122 okul ve üniversite tamamen, 334 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki 200 okulun kapatıldığını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de ağır travma geçiren, eğitimden mahrum ve yıkıntılar arasında yaşayan 600 bin çocuk var." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, "Bunların yarısı UNRWA okullarında eğitim görüyordu. Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, neslin kaybı o kadar artar." uyarısında bulundu.

Okulun dört duvar olmadığını gösteren bir eğitim gönüllüsü

İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde eğitim gönüllüsü bir avuç öğretmen tüm imkansızlıklara rağmen çocukları okulla buluşturmanın yollarını arıyor.

Okulun dört duvar olmadığını gösteren bu eğitim gönüllülerinden biri de Filistinli öğretmen Esra Ebu Mustafa.

Esra öğretmen, Han Yunus'ta İsrail hava saldırısında yerle bir olan evinin enkazı üzerinde kurduğu çadırda çocuklara ders veriyor.

Evinin enkazı üzerinde kurduğu çadırda çocukları okulla buluşturuyor

AA muhabirine konuşan Esra öğretmen, "Çocuklara ders vermek için işgalcinin yıktığı evimin enkazı üzerinde eğitim çadırı açtım." dedi.

Ders yapabilmek için gereken araç gereçleri bulmakta büyük zorluk yaşadığını dile getiren Esra öğretmen, "Eğitim çadırımızda anaokulundan ilkokul 6'ncı sınıfa kadar olan çocuklara ders verebilmeyi hedefliyoruz. Çocukları, savaş nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine ve okul ortamına kavuşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Açtıkları "çadır okula" ilginin oldukça fazla olduğunu vurgulayan Esra öğretmen, ailelerin yaklaşık bir yıldır okuldan uzak kalan çocuklarının geleceği için endişe ettiğini aktardı.

Filistin eğitim müfredatına uygun şekilde ders vermeye gayret ettiklerini anlatan Esra öğretmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savaştan etkilenen çocuklara, çadırda gerçekleştirdiğimiz eğlenceli etkinliklerle psikolojik destek vermeye de çalışıyoruz. Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, zorlu ve trajik koşullarda yaşıyor. Bizler de dersler ve eğlenceli etkinliklerle onların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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