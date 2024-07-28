Filistinli Ressam, İsrail Saldırılarını İnsani Yardım Kutuları Üzerine Çiziyor - Son Dakika
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Filistinli Ressam, İsrail Saldırılarını İnsani Yardım Kutuları Üzerine Çiziyor

Filistinli ressam Ahmed Muhanna (38), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının yol açtığı ağır şartları ve evlerini terk etmeye zorlananların yaşadığı sıkıntıları ifade edebilmek için yaptığı resimlerini "insani yardım malzemelerinin kutuları" üzerine çiziyor.

28.07.2024 14:07
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Filistinli ressam Ahmed Muhanna (38), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının yol açtığı ağır şartları ve evlerini terk etmeye zorlananların yaşadığı sıkıntıları ifade edebilmek için yaptığı resimlerini "insani yardım malzemelerinin kutuları" üzerine çiziyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle çoğu kadın ve çocuk on binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Bunların yanı sıra saldırılar nedeniyle verilere göre 2 milyon Filistinli zorla ve defaatle yerinden edildi.

Zorla yerlerinden edilmeleri nedeniyle Filistinlilerden bazıları başka bölgelerdeki akrabalarının veya yakınlarının evlerine sığınmak zorunda kalırken, bazıları da sokaklarda, okullarda veya parklarda ne suyun ne de gıdanın olduğu ağır insani koşullar altındaki çadırlarda kalıyor.

Herhangi bir alt yapının olmaması, temel sağlık, gıda ve bakım ihtiyaçlarının karşılanamaması sonucu bu bölgelerde hastalıklar yayılıyor.

İsrail güçlerinin sınır kapılarını da kapatması nedeniyle ağır saldırılar altındaki bölgeye insani ihtiyaçlar da çok kısıtlı şekilde ulaşıyor.

Çizimlerinde bidonlara su doldurmaya çalışan çocukların maruz kaldığı sıkıntılar, yaralı çocuklar, yardıma muhtaç insanlar, açlık, susuzluk ve acı sahnelerine yer veren Filistinli ressam Muhanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin aylardır maruz kaldığı zorlukları ve verdikleri yaşam mücadelesini, bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerinin kutularını tuval olarak kullandığı resimleriyle anlatmaya çalıştığını belirtti.

İsrail saldırılarının hayatını değiştirmesi

Sanata olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını, Aksa Üniversitesi'nde güzel sanatlar fakültesinden mezun olduğunu söyleyen Muhanna, pek çok uluslararası ve yerel sergiye katıldığını; 2021 yılında Gazze Şeridi'nde kişisel sergisini açtığını ifade etti.

Muhanna, İsrail'in saldırılarının başlamasından önce Abdulmuhsin Kattan Vakfı'nda çocuklara resim dersi verdiğini; resmi psikolojik tedavi aracı olarak kullandıklarını belirtti.

Saldırıların sanata bakış açısını tamamen değiştirdiğini, yeni durumun kendisini çalışması gerektirdiğine inandırdığını ve motive ettiğini kaydeden Muhanna, kendisini şöyle ifade etti:

"İsrail'in saldırıları sonucu ortaya çıkan ve şahit olduğum sahnelerin yanı sıra televizyon ya da sosyal medyada gördüğüm sahnelerden etkilendim. Çizimlerim ve düşünce tarzım çok değişti; artık her gün maruz kaldığımız yaşamın içinden acıları çiziyorum."

Resmin felsefesi

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan Muhanna, kutuların üzerine çizdiği İsrail'in saldırı sahnelerinin yer aldığı resimlerinin takdirle karşılandığını aktardı.

Savaş ya da saldırı günlerinde görülecek gıda yardımı kolisinin hem acı hem de umut mesajı taşıdığına ifade ederek şunları söyledi:

"Gıda yardımlarının paketlerinin sadece savaş sırasında görüldüğü ve çizimlerin, saldırılar sırasındaki günlük acılardan sahneleri yansıttığı göz önüne alındığında aslında çizimleri gıda yardım paketleriyle ilişkilendirmek bir tür sanat felsefesini temsil ediyor."

Filistinlilerin solan hayalleri

Muhanna, bu çalışmalarıyla ulusal ve küresel topluma, Filistinlilerin maruz kaldığı acı ve zulmün boyutunu; İsrail saldırılarından önce olan pek çok hayallerinin solup gittiğini ifade etmeyi amaçladığını aktardı.

Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin, su, gıda, ilaç, yakıt gibi yaşamın temel ihtiyaçlarını aramakla meşgul olduğunu söyleyen Muhanna, bu durumun "hayatta kalma mücadelesi", "umutsuz" gibi isimlerle çizimlerine de yansıdığını aktardı.

Muhanna, "Çizimlerimin tüm dünyaya 'savaşı değil yaşamayı istediğimizi; bir tam eğitim-öğretim yılından mahrum kalan çocuklarımızın okullarına dönmesini istediğimiz' mesajını güçlü bir şekilde iletmesini umuyorum." dedi.

Kendisi de dahil olmak üzere zorla yerinden edilen Filistinlilerin iyi bir yaşamı garantileyen düzenli, entegre şekildeki sağlık ve eğitim sistemine gereksinim duyduğunu vurgulayan Muhanna, şunları söyledi:

"Tüm sanatçıları, Filistinlilerin çektiği acılar ve maruz kaldığı saldırılar, zorla yerinden edilme ve yıkım günlükleri hakkındaki mesajlarını sanat yoluyla aktarmaya çağırıyorum."

"Umudumuzu yitiremeyiz"

Muhanna, kömür parçası kullanarak çizdiği resimlerde, günlük hayattan kareleri aktardığını; bunun saldırılardan önce üzerinde çalıştığı kişisel gelişim konularında hayli farklı olduğunu belirtti.

Şartların çok ağır olmasına rağmen umutlarını kaybedemeyeceklerini aktaran Muhanna, şunları ifade etti:

"Umudumuzu yitiremeyiz ve o her zaman var olacak. Çizim yaptığım karton kutular ile konular arasında da yakın bir ilişki var. Uluslararası yardım malzemelerinin kutuları mesele olunca sanatın aynı zamanda hem acının ve hem de umudun sesi olabileceğini vurgulamak istedim."

Kaynak: AA

İsrail, Ressam, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Ressam, İsrail Saldırılarını İnsani Yardım Kutuları Üzerine Çiziyor - Son Dakika

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