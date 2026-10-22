Filistinli sanatçıların 'Kudüs Hikayeleri' sergisi Doğu Kudüs'teki YEE'de açıldı - Son Dakika
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Filistinli sanatçıların 'Kudüs Hikayeleri' sergisi Doğu Kudüs'teki YEE'de açıldı

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Filistinli sanatçıların 'Kudüs Hikayeleri' resim sergisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki YEE Türk Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 27 Ekim Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek; Batı Şeria'dan bazı ressamlar engellemeler nedeniyle katılamadı, eserleri ulaştırıldı.

Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan "Kudüs Hikayeleri" resim sergisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde açıldı.

YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi ile Kudüs İkonu Görsel Sanatlar Cemiyeti işbirliğinde hazırlanan "Kudüs Hikayeleri" başlıklı sergide Filistinli sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşturuldu.

Serginin açılışına Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, sanatçılar ve Kudüslü sanat çevresi katıldı.

Etkinlikte konuşan YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Kudüslü ve Filistinli sanatçılara ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Fırat, kültür merkezinin bir kültürel merci ve buluşma noktasına dönüşmesini arzuladıklarını ifade ederek, "Sanatçılarımızın Kudüs'ün hikayelerini ve burada yaşanan gerçekliği yansıttıkları çalışmalarını dünyaya ve insanlığa birer eser olarak bıraktıklarına inanıyoruz." dedi.

Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim." sözlerini hatırlatan Fırat, bu anlayışın enstitü için temel bir düstur olduğunu vurguladı.

?"Her bir resim farklı duyguları ve yoğunlukları yansıtıyor"

Açılışta AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu, Filistin ve Kudüs temalı serginin önemine dikkati çekerek Filistinli sanatçıların duygularının ve içinde bulundukları durumun tuvallere yansıtıldığını dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan bazı Filistinli ressamların engellemeler nedeniyle sergiye bizzat katılamadığını ancak eserlerinin ulaştırıldığını belirten Çobanoğlu, "Eserlerin hepsi çok değerli ve güzel. Her birinde farklı stiller, düşünceler ve duygular yüklü. Kudüs, Filistin halkının kimliğinde çok ayrı bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Her bir resim karamsarlık, üzüntü, hüzün, özlem veya geleceğe umutla bakan duyguları yansıtıyor." diyen Büyükelçi Çobanoğlu, benzer etkinliğin Ramallah'ta Kudüs'e gelemeyen Filistinliler için de tertiplenmesini tavsiye ettiğini söyledi.

?"Sanat, Kudüs'ün direnişini ve gerçekliğini dünyaya duyurmanın bir yoludur"

Sergiye "Ebu Faiz" adlı eseriyle katılan Kudüslü sanatçı Isam Sabah, serginin Kudüs'ü ve halkının hikayelerini yansıttığını vurgulayarak kendi eserinin de 1980'lerde Babu'l Amud'da kahve satan ve şehrin sembol isimlerinden "Ebu Faiz" karakterini ölümsüzleştirdiğini ifade etti.

Sabah, "Sanat, Filistin halkının sesini, Kudüs'ün gerçekliğini, sıkıntılarını ve umutlarını uluslararası alanda duyurmak için en güçlü nefesimiz ve aracımız." diye konuştu.

Kudüslü sanatseverler, kentin sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu gözler önüne seren "Kudüs Hikayeleri" sergisini 27 Ekim Salı gününe kadar ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA
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