Filistinli Silahlı Gruplar İsrail Askeri Araçlarını ve Toplanma Alanlarını Hedef Aldı - Son Dakika
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Filistinli Silahlı Gruplar İsrail Askeri Araçlarını ve Toplanma Alanlarını Hedef Aldı

Filistinli silahlı gruplar, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlar ile toplanma alanlarını hedef aldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve sivil altyapı tahrip edildi.

08.07.2024 23:17
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Filistinli silahlı grupların, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlar ile toplanma alanlarını hedef aldığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Netzarim Koridorunda (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran) konumlanmış İsrail askerleri hedef alındı, komuta merkezi havan topuyla bombalandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı "Ebu Ali Mustafa Tugayları"nın katılımıyla Nahal Oz askeri sahasındaki karargah roketlerle vuruldu.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail güçlerine ait 2 askeri araç patlatıldı. Aynı mahallede İsrail güçlerin toplandığı alan da havan topuyla hedef alındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 193 Filistinli öldü, 87 bin 903 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Silahlı Gruplar İsrail Askeri Araçlarını ve Toplanma Alanlarını Hedef Aldı - Son Dakika

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