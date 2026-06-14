Filistinli Tutuklu İmad Serhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Filistinli Tutuklu İmad Serhan Hayatını Kaybetti

14.06.2026 14:22
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İsrail hapishanesinde tutuklu İmad Racih Serhan'ın ölümüne tıbbi ihmal ve işkence sebep olduğu iddia edildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın (47) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Serhan'ın ailesine, tutuklunun kalp krizi geçirmesinin ardından yaşamını yitirdiğini bildirdiği, ancak ölümüne ilişkin koşullara dair ayrıntı paylaşılmadığı aktarıldı.

Müebbet hapis cezası verilen ve 2001 yılından bu yana İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Serhan'ın, bu süre boyunca maruz bırakıldığı ağır işkence, uzun sorgulamalar, tecrit uygulamaları ve sistematik tıbbi ihmal nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, kalp ve damar hastalıkları ile yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan Serhan'ın, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle son yıllarda tekerlekli sandalyeyle hareket etmek zorunda kaldığı, buna rağmen İsrail'in ağır tutukluluk koşullarında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Filistinli kurumlar, Serhan'ın İsrail hapishanelerinde uygulanan ihmal ve kötü muamelenin bir sonucu olarak yaşamını yitirdiğini belirterek, uluslararası insan hakları kuruluşlarına bu duruma müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Serhan'ın ölümüyle birlikte, ????İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinli tutukluların sayısının 90'a ulaştığı, 1967'den bu yana ise toplam sayının 327'ye çıktığı belirtildi.

Ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nden tutulan çok sayıda tutuklunun akıbetini gizlemeyi sürdürdüğü ve durumlarına ilişkin bilgi vermeyi reddettiği ifade edildi.

Hamas: Tıbbi ihmal ve işkence sonucu gerçekleşen yeni bir ölüm

Öte yandan Hamas, yayımladığı taziye mesajında İmad Serhan'ın İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde hayatını kaybetmesini "tıbbi ihmal ve işkence sonucu gerçekleşen yeni bir ölüm" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutukluları tedaviden mahrum bıraktığı ve ağır koşullarda tuttuğu belirtilerek, bunun sistematik bir politika olduğu ifade edildi.

Hamas, Serhan'ın ölümünden İsrail makamlarını sorumlu tutarken, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Tutuklu İmad Serhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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