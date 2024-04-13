Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını durdurma çağrısı yapıyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin topraklarını terk etmeleri planının bir parçası olarak Filistinlilere ait köy ve beldeleri terörize etme ve topraklarını işgal etme girişimlerini boşa çıkarma çağrısında bulundu.

Ramallah ve El-Bire'deki Filistinli Ulusal ve İslami Güçleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkını topraklarından koparmaya yönelik hain planların bertaraf edilmesi için devamlı tetikte ve teyakkuz halinde olunması; her türlü işbirliği, koordinasyon ve dayanışma kanalıyla çalışılması gerektiği belirtildi.

Filistin halkının Ramallah kentine bağlı El-Mugayyir, Turmusayya, Ebu Fellah, Silvad, Beytillu, Kefr Nima gibi köyler ile Nablus'un kuzeyindeki köylere Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıları engellemek için tüm imkanlarını seferber etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, halk komitelerinin harekete geçirilmesi, Yahudi yerleşim birimleri tarafından çevrelenen belde ve köylerin girişlerinde lastikler yakılması, saldırıya uğrayan bölgelerde camilerin hoparlörleri kullanılarak komşu köylere çağrı yapılmasının gerektiği aktarıldı.

Yahudi yerleşimcilerin, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

Fetih Hareketi dün Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.

Batı Şeria'nın Ramallah, Kalkilya, Cenin ve El Halil kentlerinde Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ile İsrail askerlerinin baskınlarında 6 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapatmış, bölgeden geçen araçlara saldırmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artarak devam ediyor.