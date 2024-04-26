Filistinli ünlü şair Rıfat el-Arair\'in kızı, damadı ve torunu İsrail saldırısında öldü

Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli ünlü şair ve akademisyen Rıfat el-Arair'in kızı Şeyma ile eşi ve bebekleri hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "Genç kadın El-Arair, kocası ve bebekleri, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'ndeki evlerini hedef alan İsrail saldırısında şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail saldırısında hayatını kaybeden söz konusu kişilerin naaşının, enkazdan çıkarılarak hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Akademisyen, yazar ve şair Arair'in en büyük kızı olan Şeyma, bir buçuk yıl önce Filistinli mühendis Muhammed Siyam ile evlenmiş ve yaklaşık 4 ay önce çocukları dünyaya gelmişti.

Rıfat el-Arair de İsrail'in aralık ayında Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'ndeki evlerini hedef alan bombalı saldırısında bazı aile üyeleriyle birlikte öldürülmüştü.

Filistin'in İngilizce yazan genç yazarlarından biri olan Arair, Arap, Avrupa ve ABD medyasında yayımlanan yüzlerce makalenin yanı sıra "Gaza Writes Back" kitabının yazarıydı.

Arair, Gazze İslam Üniversitesinde uzun yıllar şiir ve İngiliz edebiyatı dersleri verdi ve Gazzeli yazarları yurt dışındaki yetkililerle buluşturan ve hayatları hakkında hikayeler yazmalarına yardımcı olan "Biz Sayı Değiliz" projesinin kurucularından biriydi.