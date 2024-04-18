RAMALLAH, 18 Nisan (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi ve Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Kudüs'ün doğu kesiminde yer alan Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değiştirilmesi planını reddetti.
El-Hüseyni Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'daki mevcut durumu değiştirme kararının kabul görmediğini ve Müslümanların hakları ile Ürdün'ün bölgedeki vesayetine saldırı teşkil ettiğini söyledi.
Söz konusu açıklama, İsrail devlet radyosu KAN'da yayımlanan bir haberde Ben-Gvir'in, "Kudüs kutsal bölgesinin yönetimini geliştirmeyi, temel haklar vermeyi ve Tapınak Tepesi olarak anılan Mescid-i Aksa yerleşkesinde ayrımcılık ve ırkçılığı önlemeyi" planladığını duyurmasının ardından geldi.
İsrail radyosuna göre, açıklamada yer alan ayrımcılık ifadesi Yahudilere uygulanan sınırlı ziyaret saatlerine işaret ediyor.
Yahudilerin Tapınak Tepesi diye adlandırdığı Mescid-i Aksa yerleşkesi, Müslümanlar tarafından en kutsal üçüncü mekan olarak kabul ediliyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığı'nın nezaret ettiği bölge, 1967 Ortadoğu savaşından sonra İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'te yer alıyor.
El-Hüseyni ayrıca, Ürdün'ün himayesi altında Kudüs'teki İslami vakıfların, Mescid-i Aksa'daki yasal ve tarihi durumun yanı sıra Müslümanlarla ilgili tüm yasal faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olduğunu ifade etti.
Yetkili, İsrailli yetkililerin ve Ben Gvir'in "Mescid-i Aksa ve İslam'ın kutsalları üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığını" vurguladı.
Ürdün, İsrail ile 1994 yılında imzaladığı barış anlaşması uyarınca Kudüs'te Müslümanlara ve Hıristiyanlara ait kutsal mekanların gözetiminden sorumlu.
Son Dakika › Güncel › Filistinli yetkili, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesini reddetti - Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye gitmeyi reddetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Siverek-Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan kireç yüklü bir tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolunda 2 saat boyunca trafik durdu. Tırın çekilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.
Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sedir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 100. Yıl Spor Kompleksi bünyesinde Sedir Çocuk Kreşi'ni açtı. Kreş, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim ve sosyal etkinlik imkanları sunuyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, Köy Enstitülerinin günümüzdeki anlamı tartışıldı. Panelde konuşmacılar, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin sosyo-politik özelliklerini, Köy Enstitüleri deneyimini ve günümüzdeki eğitim politikalarını ele aldılar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da panelde yer aldı ve Köy Enstitüleri'nin önemine vurgu yaptı.
Germencik ilçesinin en büyük mahallesi Ortaklar'da Mayıs ayında ikinci pazar kurulacak. Germencik Belediye Başkanı Zencirci, pazarcı esnafının ve mahalle sakinlerinin talebine olumlu cevap verdi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Fatih Caddesi'nde esnaflarla çay sohbetinde bir araya geldi. Başkan Çiftçi, esnaflarla sohbet edip, talep ve sorunları not alarak çözüm için adımlar atacaklarını belirtti.
Elazığ'da bir beton fabrikasında fork-lifti tamir etmek için altına giren işçi, krikonun kırılması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Dulkadirli Yeraltı Şehri, Hashöyük kazı alanı, Üçayak Kilisesi ve Akçakent Eskiyurt Göleti'ni ziyaret ederek, turizme kazandırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Buhara, ayrıca Akçakent Kaymakamı Muhammet Ali Batur'dan ilçede sürdürülen kamu hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erzincan'da yapılan bir araç aramasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 523 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve adli makamlarca soruşturma devam etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?