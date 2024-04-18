Filistinli yetkili, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesini reddetti - Son Dakika
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Filistinli yetkili, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesini reddetti

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi ve Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değiştirilmesi planını reddettiğini açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu kararı Müslümanların haklarına ve Ürdün'ün bölgedeki vesayetine saldırı olarak nitelendiren El-Hüseyni, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa ve İslam'ın kutsalları üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığını vurguladı.

18.04.2024 10:27
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RAMALLAH, 18 Nisan (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi ve Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Kudüs'ün doğu kesiminde yer alan Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değiştirilmesi planını reddetti.

El-Hüseyni Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'daki mevcut durumu değiştirme kararının kabul görmediğini ve Müslümanların hakları ile Ürdün'ün bölgedeki vesayetine saldırı teşkil ettiğini söyledi.

Söz konusu açıklama, İsrail devlet radyosu KAN'da yayımlanan bir haberde Ben-Gvir'in, "Kudüs kutsal bölgesinin yönetimini geliştirmeyi, temel haklar vermeyi ve Tapınak Tepesi olarak anılan Mescid-i Aksa yerleşkesinde ayrımcılık ve ırkçılığı önlemeyi" planladığını duyurmasının ardından geldi.

İsrail radyosuna göre, açıklamada yer alan ayrımcılık ifadesi Yahudilere uygulanan sınırlı ziyaret saatlerine işaret ediyor.

Yahudilerin Tapınak Tepesi diye adlandırdığı Mescid-i Aksa yerleşkesi, Müslümanlar tarafından en kutsal üçüncü mekan olarak kabul ediliyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığı'nın nezaret ettiği bölge, 1967 Ortadoğu savaşından sonra İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'te yer alıyor.

El-Hüseyni ayrıca, Ürdün'ün himayesi altında Kudüs'teki İslami vakıfların, Mescid-i Aksa'daki yasal ve tarihi durumun yanı sıra Müslümanlarla ilgili tüm yasal faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olduğunu ifade etti.

Yetkili, İsrailli yetkililerin ve Ben Gvir'in "Mescid-i Aksa ve İslam'ın kutsalları üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığını" vurguladı.

Ürdün, İsrail ile 1994 yılında imzaladığı barış anlaşması uyarınca Kudüs'te Müslümanlara ve Hıristiyanlara ait kutsal mekanların gözetiminden sorumlu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filistinli yetkili, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesini reddetti - Son Dakika

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