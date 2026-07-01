Filistinliler, Gazze'den çıkış talep ediyor - Son Dakika
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Filistinliler, Gazze'den çıkış talep ediyor

01.07.2026 17:14
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Gazze'de yaralanan Filistinliler, yurt dışı tedavi için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu yaralanan Filistinliler, yurt dışında tedavi görebilmek için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye İsrail saldırılarında yaralanan Filistinliler ve yakınları katıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de tedavi imkanlarının mümkün olmadığını dile getiren Filistinli vatandaşlar, tedavileri için Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışlarının sağlanması talebinde bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Merkez Komite Üyesi Musa Serhan, gösteri sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi görmeleri talebiyle seslerini ICRC ve Dünya Sağlık Örgütü'ne duyurmak istediklerini söyledi.

Gazze'den tahliye edilmesi gereken 17 binden fazla hastanın başvurusunun bekletildiğini dile getiren Serhan, "Gazze'de 173 bin yaralı var, günlük 20 hasta ve yaralının yurt dışına çıkmasına izin verilmesi insani ihtiyacı karşılamaz." dedi.

Refah Sınır Kapısı'ndan günlük en az 500 hasta ve yaralının geçmesi gerektiğini söyleyen Serhan, bunun yanında Gazze'deki hastanelerin kapasitesini artıracak ekipman ve tıbbi cihazların bölgeye ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli hastalardan Muhammed es-Suvayr, İsrail'in Gazze'ye saldırıların devam ettiği günlerden beri yurt dışında tedavi için oluşturulan listede ismi olduğu ancak İsrail ordusunun dayattığı kısıtlamalar nedeniyle beklemeye devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hastanelerin kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalıştığı ve kendisi gibi yurt dışında tedavi görmesi gereken çok hasta ve yaralı olduğunu dile getiren Suvayr, uluslararası topluma Gazze'deki hasta ve yaralılar için harekete geçme çağrısı yaptı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını açıklamış, gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığı uyarısında bulunmuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sağlık, Refah, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinliler, Gazze'den çıkış talep ediyor - Son Dakika

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