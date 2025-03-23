Filistinliler, İsrail'in Tahliye Tehdidiyle Göç Etti

İsrail ordusunun saldırı tehdidi altındaki "tahliye" uyarısının ardından Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel Sultan Mahallesinden zorla yerinden edilmeye başladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin Tel Sultan Mahallesinde yaşayanlara yaptığı bölgeyi boşaltması uyarısının ardından Filistinliler yeniden yollara düştü.

İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı.

Uçak seslerinin duyulduğu, endişe dolu bir ortamda Tel Sultan'daki çadırlarını ve evlerini terk etmek zorunda bırakılan Filistinliler, yaya olarak çıktıkları göç yolculuğunda yanlarına sadece bir kaç parça eşya alabildi.

İsrail'in gece boyu Han Yunus'un batısı ve çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarını yaşayan Filistinliler, Han Yunus'un güneyinden Deyr Belah'ın kuzeyine kadar uzana sahildeki Mevasi bölgesine doğru ilerlemeye başladı.

İsrail ordusu, "terör örgütlerini vuracağı" iddiasıyla bölgeye güçlü bir saldırı düzenleyeceğini belirterek Tel Sultan mahallesinin acilen boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordu sözcüsü Adraee, yaptığı açıklamada, "tehlikeli savaş bölgesi" olduğu iddiasıyla Tel Sultan'a saldırı başlatıldığını belirtmişti.

Filistinlileri barınma merkezlerinde, çadırlarda veya evlerde kalmaya karar vermemeleri konusunda tehdit eden Adraee, araç kullanmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Ordu sözcüsü, Filistinlilere, gece boyu sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılara maruz kalan Mevasi bölgesine gitmeleri talimatını vermişti.

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır ve evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.