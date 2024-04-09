Filistinliler İsrail saldırılarına rağmen bayram sevincini yaşamaya çalışıyor

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İsrail'in saldırılarında 6 ayı geride bırakan, evlerini, sevdiklerini kaybeden Filistinliler her şeye rağmen bayram sevincini yaşamaya çalışıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan yüzbinlerce kişinin sığındığı Refah'ın çarşı pazarında buruk da olsa bayram telaşı yaşanıyor.

Bir tarafta imalathanelerde Filistinliler için bayramların vazgeçilmezlerinden olan kake ve mamul (bir çeşit kömbe) üretilirken, çarşıda da bayram şekerleri ve kuruyemiş satan tezgahlar göze çarpıyor. Bu ürünleri satın almak isteyen Gazzeliler ise fiyatların çok yüksek olmasından şikayet ediyor.

Bayram kurabiyesi yapmak için imalathanesini açtı

Ramazan Bayramında bölge sakinlerinin isteklerini karşılamak için Refah'taki dükkanını açmaya karar veren Muhammed Yunus, bayram kurabiyesi yapmak için kolları sıvadı.

İmalathanesindeki işçileriyle birlikte kake ve mamul üreten Yunus, bunları Refah'taki bir çarşıda satıyor.

Yunus, geçen yıllarda imalathanesinde 50 kişinin çalıştığını bu yıl ise bu sayının 15'e düştüğünü dile getiriyor.

İnsanlar, bayram kurabiyelerine rağbet etmiyor

Geçen sene ham madde sıkıntısı yaşamadıklarını, yüksek miktarda üretim yaptıklarını ve insanların bu ürünlere ilgisinin yüksek olduğunu söyleyen Yunus, "Savaş ortamında ham madde bulamıyoruz. Yine de elimizdekilerle halkımızı az da olsa mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yunus, savaşın bitmesini, evlerine dönmeyi ve mutlu bir hayat sürmeyi istediklerini kaydetti.

Fiyatlar çok yüksek

Kuzeydeki Gazze kentinden Refah'a göç eden ve bayram alışverişi yapmak için çarşıya çıkan bir kadın ise pahalılıktan şikayet etti.

Kadın, "Çocuklar için bir şeyler bakıyorum ama bulamıyorum, bulduklarımın fiyatı ise çok yüksek. Geçen yıllarda her şeyi bulur alırdım, benim ve çocuklarımın hiçbir şeyi eksik olmazdı. Ama halihazırda eve hiçbir şey götüremiyorum." diye konuştu.

"Aslında bayram diye bir şey yok"

Oğlunun esir alındığını ve evlerini terk edip Refah'a geldiklerini anlatan kadın, "Biz çok savaş gördük ama bu çok başka. Aslında bayram diye bir şey yok. Savaş var, insanların çoğu yaralı." ifadesini kullandı.

Dünya ülkelerine seslenen kadın, Arap ülkelerinden sözle değil eylemle Filistinlilerin yanında yer almalarını istedi.